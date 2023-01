Avatar 2 fa il record di incassi: è il quinto film per i guadagni. Ecco la classifica

Avatar 2 ha raggiunto un record di incassi. Anche sei i guadagni non hanno superato il suo primo film, ha lo stesso scalato la classifica dei film più visti nella storia del Cinema. Così James Cameron si conferma come il regista dei record.

Avatar 2 fa il record di incassi: è il quinto film per i guadagni

Avatar 2 non supera il suo primo film ma raggiunge lo stesso un record di insassi. Secondo quanto scrive Variety, il film di James Cameron del 2022, sequel di ‘Avatar’ del 2009 ha incassato 2,054 miliardi di dollari.

Il secondo film di James Cameron è stato uno dei film più visti nelle feste di Natale, con un incasso dal 22 al 25 dicembre di 4 milioni 331mila euro e un totale di 17 milioni 325mila, guida per la seconda settimana il box office nelle sale italiane dal 22 al 25 dicembre. Mentre ha incassato 1 miliardo di dollari al botteghino globale in soli 14 giorni, diventando il film più veloce a raggiungere e superare questo traguardo nel 2022. Il futuro dipenderà dalla redditività dei film. Cameron ha spiegato che, a seconda degli incassi, si deciderà quanti film ancora durerà la saga. “Siamo in un mondo diverso ora, rispetto a quando ho scritto queste cose”. C’è stato un “uno-due” da ko per il cinema: “La pandemia e il boom dello streaming. Ma magari, invece, ricorderemo alla gente cosa significa andare al cinema”.

Ecco la classifica

Al primo posto della classifica dei film con gli incassi più alti in assoluto domina ancora ‘Avatar’ con 2,92 miliardi, seguito da ‘Avengers: Endgame’ con 2,79 miliardi, ‘Titanic’ con 2,19 miliardi e ‘Star Wars: Il risveglio della Forza’ con 2,07 miliardi. Cameron diventa così il regista di tre dei cinque film che hanno guadagnato di più in assoluto.

