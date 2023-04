Carlo Ancelotti e il suo futuro tra Real Madrid e Brasile: “Oggi penso soltanto a fare bene”

Sempre più sotto l’occhio del ciclone, nelle ultime ore Carlo Ancelotti ha parlato del suo futuro e del suo presente, tra ottica Brasile e panchina del Real Madrid. I Blancos starebbero, a sorpresa, pensando ad un eventuale sostituto.

Il contratto tra le due parti durerebbe però per almeno un altro anno.

Carlo Ancelotti: bivio sul futuro

Dopo la sosta nazionali, tocca anche ad Ancelotti dedicarsi al campionato. In vista del match Real Madrid-Valladolid il 63enne ha rilasciato le proprie dichiarazioni tramite la consueta conferenza stampa.

Non sono mancate domande sul suo futuro e sulla chiamata del Brasile, che vorrebbe il tecnico italiano sulla panchina verdeoro. Il mister ha risposto, rimanendo però con i piedi per terra:

“Mi vogliono ed è una prospettiva che mi entusiasma, ma per ora ho un contratto e voglio continuare qui. Poi, nessuno conosce il futuro. E non confermo di aver detto che dopo l’avventura col Real mi sarei ritirato”.

Se da un lato conferma le voci che lo vedrebbero a guidare la nazionale del Brasile, dall’altro lato conferma di essere un professionista e di pensare al presente.

Per questo ha deciso di concentrarsi su quello che sta vivendo adesso:

“Le voci non mi sorprendono ma non sono neanche preoccupato, a oggi penso soltanto a fare bene in questo club. Il resto mi sembra chiaro: continuerò al Real Madrid finché il club me lo permetterà. Sento la fiducia della società, la calma dell’ambiente e stiamo facendo molto bene. Ora puntiamo ai titoli per i quali siamo in corsa”.

L’obiettivo principale è la Champions League, con i Blancos che sembrano essere ancora i favoriti. In corsa – seppur in salita – per la Coppa del Re, mentre in campionato hanno perso il braccio di ferro con il Barcellona.

Sebbene il presente sia certo, il suo futuro rimane un rebus.

