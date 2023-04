Armocromia, che cos’è la scienza dei colori dietro il guardaroba di Elly Schlein

Che cos’è l’armocromia, l’analisi scientifica del colore dietro il look di Elly Schlein. In una recente intervista a Vogue, la segretaria del PD ha rivelato di affidarsi ai consigli di un’esperta di colori per il proprio guardaroba.

Negli ultimi giorni si è creata molta curiosità attorno all’armocromia, anche nota come analisi del colore. L’origine di tutto è un’intervista di Vogue alla segretaria del Partito Democratico, Elly Schlein, che ha svelato di affidarsi, per tutte le questioni di moda, al punto di vista di una consulente d’immagine specializzata: “Le mie scelte di abbigliamento dipendono sicuramente dalla situazione in cui mi trovo. A volte sono anticonvenzionale, altre volte più formale. In generale dico sì ai colori e ai consigli di un’armocromista, Enrica Chicchio“. Ma di cosa si parla esattamente quando si discute di armocromia?

Di cosa si tratta, la scienza del colore per costruirsi il guardaroba

Con questo termine si indica una scienza dietro l’utilizzo dei colori nell’abbigliamento per meglio esaltare le caratteristiche di una persona. Tramite uno studio accurato delle varie sfumature e gradazioni di colore, si può stabilire quali si armonizzino meglio con il colore degli occhi, dei capelli e della carnagione del soggetto, a seconda del contesto e della stagione. Allo stesso tempo si prende nota inoltre di quali abbiano invece effetti poco lusinghieri se indossati, attirando l’attenzione dell’osservatore verso rughe e altri difetti. In questo modo, si può coordinare il proprio guardaroba in modo pratico, concentrandosi sui capi che meglio si addicono ad una persona ed evitando acquisti sbagliati. “Nel mio lavoro è fondamentale indirizzare il cliente nella giusta direzione” -spiega Enrica Chicchio sul suo sito personale– “In piena consapevolezza con lo stile richiesto e in linea con i suoi gusti”.