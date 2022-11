Fabio Concato, chi è: vita privata, moglie, figlie, malattia, canzoni famose e tour 2022

Fabio Concato è un cantautore riconosciuto nel panorama musicale italiano. Nel 2022 è in giro in occasione del suo tour.

Fabio Concato è un famoso cantautore che è nato in una famiglia di musicisti. Nel corse della sua carriera ha ottenuto diversi riconoscimenti per alcuni suoi brani che hanno fatto la storia. Nel 2022 è in giro per l’Italia in occasione del suo tour.

Fabio Concato, chi è: vita privata

Fabio Concato è nato a Milano nel 1953. La musica è da sempre stata nella sua vita. Infatti, il padre è Luigi Piccaluga, chitarrista e autore jazz più noto come Gigi Concato, a sua volta figlio dei cantanti lirici Nino Piccaluga e Augusta Concato.

Nella sua biografia online si descrive con queste parole: “Nel corso degli anni, ha saputo ritagliarsi uno spazio importante per le sue canzoni, narrando in modo molto personale le piccole grandi storie della quotidianità. Nostalgie, ricordi, speranze, rivelazioni e confessioni appena delineate, lampi d’allegria contagiosa e momenti di grande tenerezza popolano il mondo delle sue canzoni, simili a foto, illustrazioni e annotazioni in un diario della memoria che è sempre riuscito a fare breccia sia nell’immaginario che nella sensibilità del pubblico”.

Fabio Concato: moglie e figlia Giulia

Elisabetta Pesaro e Fabio Concato si sono sposati il 31 maggio 1967 a Milano. “Ricordo il periodo del fidanzamento come uno dei più felici della mia vita: è stato durante quel tempo, infatti, che ho scritto la mia canzone più famosa, Una domenica bestiale. Fu pubblicata due anni dopo il mio matrimonio, ma in realtà l’ho scritta durante il mio fidanzamento“. ha dichiarato l’artista. E ancora: “È stato grazie a quella canzone, ispiratami dal sentimento, che ho acquistato una certa fama.

Alle volte, ripensando al passato, credo che senza quel fatidico incontro, non dico che avrei cambiato mestiere, ma sicuramente sarebbe stato molto più difficile emergere”. La coppia ha avuto due figlie: Carlotta e Giulia. Alla primogenita Carlotta è dedicata la celebre canzone “Fiore di maggio”, in quanto è nata appunto il 24 maggio.

Fabio Concato: malattia

Concato avrebbe sofferto di frequenti attacchi di panico. “Iniziai a fare psicoterapia d’appoggio prima del successo: anzi sapendo, l’avevano detto i produttori, che restando coerente non avrei sfondato se non in 6-7 anni”, disse Concato.

“Così avvenne: ma Domenica bestiale, Fiore di Maggio e i soldi crearono altro disorientamento oltre al panico con cui evidentemente sfogavo cose mal digerite. La terapia allora mi fece restare coi piedi per terra, come volevo: attento alla famiglia, a mia moglie, alle cose vere. Non volevo diventare ‘l’artista’. Perciò non ho pudore a parlarne, anzi! Capire che siamo di passaggio, avere il senso della realtà, conoscere se stessi credo sia fondamentale”.

Canzoni famose e tour 2022

Nel 2022, il cantautore è in tour. Tutte le informazioni di date, tappe e biglietti si possono trovare sul suo sito. Le canzoni famose dell’artista sono diverse ed alcune sono ancora oggi nella storia della musica italiana:

1977 – Storie di sempre

1978 – Svendita totale

1979 – Zio Tom

1982 – Fabio Concato

1984 – Fabio Concato

1986 – Senza avvisare

1990 – Giannutri

1992 – In viaggio

1996 – Blu

1999 – Fabio Concato

2001 – Ballando con Chet Baker

2012 – Tutto qua

