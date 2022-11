Avatar 2 quando esce? Trama, cast e trailer del film di James Cameron

A distanza di dieci dal primo Avatar, è in arrivo Avatar 2: ma quando esce? Ecco tutte le informazioni su trama, trailer e cast.

Avatar 2 La via dell’acqua, film di James Cameron, è in arrivo nelle sale cinematografiche a partire dal 16 dicembre 2022.

Il secondo film del franchise vede il ritorno del personaggio cattivo di Stephen Lang, il colonnello Quaritch – che sembra essere rianimato attraverso una forma avatar Na’vi – ancora una volta in contrasto con Neytiri (Zoe Saldaña), nativa di Pandora, e il suo compagno Jake Sully (Sam Worthington).

Gli attori di Avatar 2 sono:

Trama

Avatar 2, intitolato La via dell’acqua, vedrà il protagonista Jake vivere felicemente la sua vita insieme a Neytiri ma Pandora nasconde ancora numerosi misteri. In veste di patriarca, anche in questo film, si ritroverà a dover combattere una dura guerra contro gli umani.

Il film è immerso questa volta in bellissimi fondali oceanici ma vengono mostrati alcuni momenti di Jake e Neytiri che sono diventati una famiglia.

Trailer