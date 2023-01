Green Book è una storia vera? Trama, cast, Oscar

Green Book è un film con la regia di Peter Farrelly che andrà in onda su Rai 3. Ma è un film tratto da una storia vera?

Green Book è una storia vera? Trama

Green Book si ispira alla storia vera di Tony Lip e Don Shirley. Ambientato a New York, nel 1962, racconta di Tony Lip, il buttafuori italo-americano del leggendario night club Copacabana, viene ingaggiato dal pianista jazz afroamericano Don Shirley che ha bisogno di un autista durante un tour programmato nel profondo degli Stati Uniti. Shirley sta per esibirsi in città dove i diritti civili non si sono ancora affermati e il razzismo continua ad essere una vergognosa piaga. Sara’ un viaggio ricco di accadimenti e l’inizio di uno straordinario rapporto d’amicizia. Da una storia vera.

Cast

Il cast del film è costituito da:

Mahershala Ali: Don Shirley

Viggo Mortensen: Frank “Tony Lip” Vallelonga

Linda Cardellini: Dolores Vallelonga

Dimiter D. Marinov: Oleg

Mike Hatton: George

Iqbal Theba: Amit

Sebastian Maniscalco: Johnny Venere

Don DiPetta: Louis Venere

Tom Virtue: Morgan Anderson

Craig DiFrancia: Dominic

Frank Vallelonga: Rudy Vallelonga

Gavin Foley: Frankie Vallelonga

Hudson Galloway: Nick Vallelonga

Rodolfo Vallelonga: Nonno Nicola Vallelonga

Louis Venere: Nonno Anthony Venere

Jenna Laurenzo: Fran Venere

Suehyla El-Attar: Lynn Venere

Don Stark: Jules Podell

Brian Stepanek: Graham Kindell

Joe Cortese: Gio Loscudo

Quinn Duffy: Mikey Cerrone

Paul Sloan: Carmine

Nick Vallelonga: Augie

David An: Bobby

Anthony Mangano: Danny

P. J. Byrne: produttore discografico

Premi Oscar

Il film Green Book, tratto da una storia vera, ha vinto 3 Oscar (miglior film, miglior sceneggiatura originale e migliore attore non protagonista) e 3 Golden Globe.