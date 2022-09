La telenovela di gossip tra Michelle Hunziker e l’ex marito Trussardi non si ferma, e si inserisce nel dibattito anche il giornalista Vittorio Feltri.

Vittorio Feltri a Michelle Hunziker: “Trussardi? Uno così non lo trovi più…”

I rumors su un possibile ritorno di fiamma tra Michelle Hunziker e l’ex marito sarebbero “vere”? Secondo quanto ha scritto Vittorio Feltri, parrebbe proprio di sì. La showgirl, infatti, starebbe cercando di recuperare il suo rapporto con l’ex marito ma da parte di Trussardi non ci sarebbe la volontà di ricucire.

E Vittorio Feltri, che ben conosce la famiglia Trussardi ma anche Michelle Hunziker, ha deciso di intervenire.

Le parole del giornalista

Il giornalista Vittorio Feltri, che è intervenuto sulla questione di cronaca rosa, ha voluto mandare un messaggio alla showgirl: “Michelle, un altro Tomaso non lo trovi” – ha infatti scritto in un editoriale su “Novella 2000” – e Tomaso è quasi come un figlio per me. Conosco sua madre da quando entrambi non avevamo che dieci anni.

Duellavamo a scherma insieme. Conoscevo il padre da sempre, essendo lui bergamasco. Tuttavia non ho telefonato al giovane per farmi i fatti suoi. Però non dubito affatto che la notizia sia fondata. Del resto, Tomaso è figo, intelligente, onesto, pulito, perbene come suo padre a cui somiglia tanto anche esteticamente”.