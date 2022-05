Asia Argento, chi è il nuovo compagno dell’attrice?

Asia Argento è un’attrice e regista, figlia del maestro Dario Argento, molto nota anche a livello internazionale. Ha avuto una storia d’amore con Morgan, ma ora pare essere coinvolta in una nuova relazione. Vediamo chi è il compagno di Asia Argento.

Asia Argento, chi è il nuovo compagno Michael?

Asia Argento pare che attualmente avrebbe una relazione con l’attore Michael Carmen Pitt, anche se lei sull’argomento è piuttosto riservata. Nato a West Orange nell’aprile del 1981, è ad oggi un artista poliedrico, anche modello, chitarrista e cantautore.

Nel 1999 e nel 2000, ha interpretato Henry Parker nel film per adolescenti “Dawson’s Creek” e nella sua carriera ha recitato in diversi film di spessore come The Village, Funny Games e Ghost in the shell. Il film che più di ogni altro lo ha portato al successo è però The Dreamers (i sognatori) pellicola che ha fatto molto discutere. Come professionista, ha ottenuto numerosi riconoscimenti e nomination, tra cui il prestigioso Screen Actors Guild Award.

La nuova storia d’amore di Asia

La coppia formata da Asia Argento e Michael Carmen Pitt non compare spesso in pubblico, ma i due sembrano parrebbero essere molto uniti e la loro storia d’amore pare che vada a gonfie vele. Una storia d’amore che arriva dopo la sua ultima relazione con il cuoco televisivo americano Anthony Bourdain, morto suicida nel 2018.