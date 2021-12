Tampone obbligatorio Ryanair e Trenitalia. Tutte le info per poter viaggiare in aereo e in treno in Italia e all'estero.

Tampone obbligatorio per viaggiare in Italia o all’estero. Le disposizioni non sono sempre le stesse e possono cambiare in base al paese e alla situazione pandemica.

Tampone obbligatorio per viaggiare in aereo e in treno

Per poter viaggiare in sicurezza e tranquillità sarà necessario sicuramente essere vaccinati anche se questa condizione possa essere non l’unica.

Le disposizioni arrivate dalla cabina di regia del governo di giovedì 23 dicembre sono chiare ma non ancora approfondite.

In porti, aeroporti e frontiere si potranno effettuare (anche a campione) test antigenici o molecolari dei viaggiatori che fanno ingresso in Italia. In caso di accertata positività, per il viaggiatore scatterà l’isolamento fiduciario per un periodo di 10 giorni e – se necessario – anche nei “Covid Hotel”.

Inoltre, in determinate occasioni anche i vaccinati dovranno sottoporsi al tampone obbligatorio: nello specifico, dal 30 dicembre 2021, il test dall’esito negativo dovrà essere esibito da chi ha fatto la seconda dose ed è in attesa di ricevere la terza.

Ryanair tampone obbligatorio: le indicazioni

Per viaggiare con la compagnia aerea Ryanair c’è molto lavoro certosino e preventivo così come la responsabilità che ogni viaggiatore deve farsi carico prima di poter salire su un aereo di linea. Le indicazioni condivise dalla compagnia sono le seguenti:

Assicurati di avere tutta la documentazione Covid-19 necessaria per entrare nel paese di destinazione.

Senza la documentazione necessaria potrebbe esserti negato l’imbarco.

La documentazione Covid-19 può includere (ma non si limita a): Moduli di localizzazione del passeggero Certificazione verde COVID-19 (tieni presente i tiempi di attesa, spesso di 2 settimane, prima che il tuo certificato sia attivo) Test Molecolare (PCR)/Antigenico negativo

Per favore, leggi attentamente ogni informazione Covid-19 inerente al tuo viaggio. Sul sito c’è una lista con i siti web dei vari governi con tutte le informazioni inerenti alla documentazione necessaria.

È responsabilità di ogni passeggero assicurarsi di viaggiare con la documentazione corretta, poiché in caso contrario l’imbarco potrebbe essere negato.

Trenitalia tampone obbligatorio: le indicazioni

Trenitalia fornisce generiche indicazioni sulle informazioni di viaggio. Dal sito è evidente che non ci siano stati ultimi aggiornamenti, dunque per l’azienda le indicazioni sono le seguenti:

Indossa necessariamente una mascherina di tipo chirurgico o superiore per la protezione del naso e della bocca per tutta la durata del viaggio e ricorda di cambiarla se viaggi per più di 4 ore.