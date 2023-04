Vicenza, crollo di una scala in moschea: cinque feriti

Una giornata movimentata quella che anticipa il weekend. In data 21 Aprile non sono infatti mancate le novità. A Vicenza si registra il crollo di una scala in moschea, che ha causato danni e vittime.

Si contano ben cinque feriti su circa mille persone presenti.

Moschea di Vicenza: crollo di una scala

La città di Vicenza racconta uno spiacevole fatto di cronaca che, fortunatamente, non è sfociato in una tragedia. È accaduto oggi, Venerdì 21 Aprile, intorno alle 7 di mattina, all’interno di una moschea. La struttura contava più di 1000 persone, recatesi sul luogo per festeggiare la fine del Ramadan. A rovinare i festeggiamenti è stato il crollo di una scala, che ha spaventato e ferito alcuni presenti.

Il centro culturale islamico a Vicenza, in Vecchia Ferriera, si è così macchiato di questa spiacevole notizia. Cinque persone sono rimaste ferite, un numero non altissimo se si pensa ai moltissimi fedeli coinvolti. La vicenda ha chiaramente richiesto l’intervento del 118 e delle forze dell’ordine, oltre che dei pompieri. I feriti sono stati soccorsi e trasferiti in ospedale, la moschea è stata messa al sicuro e sono stati presi in esame tutte le persone sul posto.

Stando alle prime analisi, sembra che la scala interna alla struttura non abbia retto il peso delle molte persone. Questo l’avrebbe portata a piegarsi, fino a cedere comletamente. Tra i feriti si conta un uomo rimasto intrappolato fra le lamiere. Il fedele è riuscito a liberarsi grazie al lavoro dei vigili del fuoro, pronti a soccorrerlo e a dargli le giuste cure.

Una mattinata sicuramente impegnativa che, per fortuna, non ha causato danni irreparabili né vittime, soprattutto decessi. Nessun ferito presenta gravi condizioni e questo è già un buon risultato. I fedeli possono così continuare a festeggiare la fine del periodo del Ramadan.

