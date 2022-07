Valentino Rossi, maxi casco a Pesaro in onore del campione di MotoGP

A Pesaro sta per arrivare un maxi-casco dedicato a Valentino Rossi e sarà collocato in piazzale d'Annunzio

Valentino Rossi, che ha vinto 9 titoli mondiali di Moto Gp, sarà ricordato a Pesaro con un maxi casco.

Valentino Rossi, maxi casco a Pesaro

Mancano poche ore all’inaugurazione a Pesaro del maxi-casco dedicato a Valentino Rossi. La città, infatti, ospiterà d’ora in avanti in piazzale d’Annunzio un maxi casco in onore del suo campione di MotoGp. L’iniziativa, a cui prenderà parte a che il sindaco Matteo Ricci, si svolgerà alle 18.30 ed è stata ideata da Massimiliano Santini.

In arrivo il casco più grande del mondo

Il casco più grande del mondo, che sarà dunque posato a Pesaro in onore del dottore, è giunto su un camion da Riccione e sarà visibile d’ora in avanti in piazzale d’Annunzio. A presenziare a questo evento, naturalmente, ci sarà anche il neo papà Valentino Rossi. Il maxi casco, che ravviverà una parte della città un po’ dimenticata, è alto quattro metri, largo 6, con la “possibilità di stampare la visiera del casco gigante in oleografico/3D.

In questo modo le persone che si ritroveranno davanti al casco avranno la percezione di osservare gli occhi di Valentino Rossi trasparire in maniera realistica da dietro la visiera.