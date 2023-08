Beppe Convertini, chi è il conduttore tv: vita privata, carriera, compagno, figli

Chi è Beppe Convertini, conduttore televisivo di Unomattina in Famiglia e Azzurro – Storie di mare. Attore apprezzato in tv, cinema e teatro, ha anche esperienze in campo radiofonico. Cosa sappiamo sul suo conto?

Nato a Martina Franca, in provincia di Taranto, il 20 luglio 1971, Beppe Convertini ha 52 anni ed è un noto attore e conduttore televisivo. Laureato in Economia e Commercio all’Università degli Studi di Torino, si avvicina al mondo dello spettacolo verso la fine degli anni Ottanta, partecipando a due edizioni del Festival della Valle dell’Itria. Durante il suo periodo universitario, nel 1989, si costruisce una certa fama come modello, sfilando per importanti brand italiani ed esteri in giro per l’Europa e per gli Stati Uniti. La sua carriera nella moda è il suo trampolino di lancio verso cinema, tv e teatro.

Il suo primo ruolo da attore sul grande schermo risale al 1994, anno in cui interpreta una piccola parte in Belle al bar. In seguito fa il suo esordio in televisione come conduttore al Festivalbar e con lo spazio giovani di Canzoni d’autore. Negli anni successivi ottiene molti ruoli a teatro e raggiunge un certo grado di popolarità grazie alla sua partecipazione alla soap opera Vivere. Recita nella serie dal 2000 al 2002, continuando a portare avanti sia la sua carriera al cinema che quella da personaggio televisivo. Tra le sue apparizioni cinematografiche più note ricordiamo Il cielo in una stanza, Secondo tempo, Baci salati, Mi rifaccio il trullo e Un figlio a tutti i costi. In tv recita inoltre in Fratelli Detective, Le tre rose di Eva 3 e Non dirlo al mio capo.

Il successo come conduttore: a quali programmi ha partecipato?

Nel corso della sua carriera, Beppe Convertini si è ritagliato un ampio spazio come conduttore televisivo e radiofonico. Ha partecipato a molti programmi di successo come Estate sul 2, La vita in diretta Estate, Linea Verde, Uno Weekend ed Evoluzione Terra. Dal 2019 al 2022 è stato inoltre uno dei conduttori della maratona del Telethon. Nel 2023 continua ad avere successo il suo programma turistico-naturalistico Azzurro – Storie di Mare, che vede Convertini viaggiare per l’oceano e intervistare chi lo vive quotidianamente, difendendolo da abusi e inquinamento. Il conduttore è parso molto soddisfatto dei risultati della trasmissione sul suo profilo Instagram, che usa per condividere anticipazioni e scatti dei suoi prossimi viaggi.

Vita privata di Beppe Convertini: compagno, figli

Beppe Convertini tende a tenere per se i dettagli della propria vita privata. Il conduttore non ha mai avuto figli, ma ha avuto diverse relazioni nel corso della sua vita. Negli anni Duemila ha avuto una relazione con l’attrice Sara Ricci, al suo fianco per tre anni. In seguito i giornali di gossip han parlato spesso di un suo presunto flirt con Flavia Vento, mai confermato dai diretti interessati. Altre voci di corridoio hanno accostato Convertini al cantante lirico Giovanni Cavaretta. Secondo Gay.it i due sarebbero rimasti insieme per ben cinque anni. Il conduttore ha risposto in modo vago alle voci in un’intervista concessa a Diva e Donna: “Di questo non voglio parlare…Posso solo dire che l’amore non distingue, non discrimina, insegue le sue leggi”. Ad oggi non è noto se Convertini abbia ritrovato l’amore. Non vi sono indizi al riguardo sul suo profilo Instagram, seguito da oltre 40mila persone, che è dedicato soprattutto alla sua carriera televisiva.