Ucraina, Zelensky a Bruxelles: “È la fase finale della guerra”

Ucraina, visita a sorpresa di Zelensky a Bruxelles: “La guerra è nella fase finale, la più dura”. Il premier ucraino si incontra con i vertici Nato per discutere il sostegno militare al suo paese.

Oggi il Presidente dell’Ucraina Volodymyr Zelensky si è recato a sorpresa a Bruxelles, per discutere il sostegno europeo alla difesa del suo paese contro l’invasione della Russia. Il leader ucraino incontrerà il premier del Belgio Alexander De Croo, ma presenzierà anche alla riunione dei ministri della Difesa della Nato, presieduta da Jens Stoltenberg. Zelensky è preoccupato che il riaccendersi del conflitto israelo-palestinese possa distogliere l’attenzione dalla guerra in corso nel suo paese.

Intervistato dalla tv romena Digi24, il premier ucraino ha affermato: “È l’ultima parte della guerra. Non è il suo centro. Il primo periodo fu l’occupazione, seguito dall’arresto dell’avanzata e dalla presa dell’iniziativa. Penso che siamo nell’ultima parte. Le paure che abbiamo sono tante: i soldi, le armi, ma siamo nell’ultima parte, la più dura“. Non manca un po’ di ironia in vista delle elezioni presidenziali americane: “Non posso dirvi la data esatta, non credo che nessuno possa farlo, forse solo Trump, un giorno”

Le richieste del premier: “Priorità un sistema di difesa aereo”

In un punto stampa con Stoltenberg nel quartier generale della Nato, Zelensky ha messo l’accento sulla necessità di potenziare la difesa aerea dell’Ucraina: “La nostra priorità è avere un sistema di difesa aereo. Ne abbiamo bisogno in punti ben specifici del nostro territorio. Noi ne abbiamo bisogno per cacciare via i russi dal nostro territorio”. Il premier ha poi ricordato come, in vista dell’inverno, diventi sempre più pressante avere più artiglieria e munizioni: “Abbiamo bisogno di nuovi missili a lungo raggio e artiglieria. Ne abbiamo bisogno per uno scopo principale: cacciare la Russia dalla nostra terra”.