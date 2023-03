Perché Elisabetta Canalis divorzia da Brian Perri? I motivi della separazione

Perché Elisabetta Canalis divorzia da Brian Perri? Il matrimonio tra l’ex Velina e il chirurgo americano è ormai al capolinea. Cosa è successo tra i due? Ecco spiegati i motivi che hanno portato alla separazione.

Elisabetta divorzia da Brian Perri, perché? I motivi della separazione

Dopo mesi di voci che vedevano la coppia ormai in crisi, è arrivato l’annuncio ufficiale: Elisabetta Canalis e Brian Perri stanno per divorziare. Insieme da quasi dieci anni, hanno insieme una figlia, Skyler Eva, nata nel 2015, per la quale si sono accordati per un affidamento congiunto. La separazione tra i due non sembra sia stata burrascosa. La Canalis non ha chiesto nulla per il mantenimento e si è già trasferita in un nuovo appartamento a Los Angeles. Qui si è ricongiunta con sua madre Bruna, volata in America per supportarla in questo periodo difficile. Ma cosa è successo esattamente tra la Canalis e Perri? Come mai hanno deciso di prendere strade diverse?

Cosa c’è dietro la rottura: riconciliazioni fallite e vite insoddisfacenti

In base alle voci in circolo in questo momento, l’unione tra Elisabetta Canalis e Brian Perri era fragile ormai da tempo. Già nel 2021 il settimanale Oggi parlava di costante burrasca tra la showgirl e il chirurgo americano. L’ex Velina pareva insoddisfatta dalla sua vita negli Stati Uniti, sia per la nostalgia per l’Italia che per l’assenza del marito, spesso impegnato per lavoro: “C’è chi dice che il suo uomo sia il suo migliore amico ma che lei si sente un po’ sola”.

Un più recente articolo della rivista americana People ha evidenziato, invece, i tanti tentativi di riconciliazione falliti della coppia nell’ultimo periodo. Elisabetta e Brian hanno provato più volte a riaccendere la scintilla, senza successo, e alla fine hanno deciso di andare avanti con la propria vita separatamente. Da parte sua, la Canalis pare sia già riuscita a consolarsi con un nuovo amore. Il fortunato è un giovane kick-boxer, il 29enne rumeno Georgian Cimpeanu.