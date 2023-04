Enrica Chicchio, chi è l’armocromista e consulente di immagine di Elly Schlein

Chi è Enrica Chicchio, armocromista e consulente di immagine di Elly Schlein da 400 euro l’ora. La segretaria del PD ha rivelato di pagare i suoi servizi in un’intervista concessa a Vogue: “Elly non ha un look da centro sociale. “.

Chi è Enrica Chiccio, vita privata e carriera dell’armocromista di Elly Schlein

La segretaria del Partito Democratico Elly Schlein è finita al centro del dibattito mediatico dopo una sua intervista concessa a Vogue, nella quale ha svelato che dietro il suo look e guardaroba c’è il lavoro di Enrica Chicchio, celebre armocromista bolognese. Con “armocromista” si intende un’esperta di moda specializzata nel colore, che seleziona le tonalità più adatte da indossare in base a persona e contesto in modo da creare il miglior outfit possibile. Sul suo sito web personale Enrica Chicchio si definisce una stylist e consulente di immagine: “Nel mio lavoro è fondamentale indirizzare il cliente nella giusta direzione, in piena consapevolezza con lo stile richiesto e in linea con i suoi gusti”. Molto affermata nel suo campo, le sue consulenze possono arrivare a costare dai 140 ai 400 euro l’ora.

Sul suo lavoro con Elly Schlein, Chicchio si è espressa così in un’intervista concessa a Repubblica: “Elly non ha un look da centro sociale. Abbiamo sostituito l’eskimo con un trench di taglio sartoriale. Ma sarebbe controproducente snaturarla nel look rispetto a quello a cui siamo abituati. Le stanno bene tutti i colori freddi, contrastanti e saturi”.

Vita privata e social

Si sa ancora poco circa la vita privata di Enrica Chicchio, che ha però una forte presenza sul web. La sua pagina Instagram è seguita da oltre 10mila utenti ed è dedicata completamente alla sua vita professionale.