Elezioni politiche 2022, affluenza alle urne: i dati in diretta

Elezioni politiche 2022, i dati in diretta dell’affluenza alle urne. Domenica 25 settembre gli italiani tornano a votare per eleggere il nuovo Parlamento. I seggi restano aperti dalle ore 7 alle 23. True News segue i dati dell’affluenza in tutto il paese in tempo reale.

Dalle 7 alle 23 del 25 settembre, True News segue in diretta le elezioni politiche 2022, dall’affluenza alle urne allo spoglio dei voti.

Oggi il popolo italiano si appresta a scegliere i membri del nuovo Parlamento, 400 deputati per la Camera e 200 senatori per il Senato. Sono ben 51 milioni gli italiani maggiorenni chiamati alle urne, di cui 5 milioni dall’estero. Per 3 milioni di cittadini si tratta del primo voto alle politiche, oltre mezzo milione sono neomaggiorenni.

Nella giornata di oggi sono previste tre rivelazioni dell’affluenza: una alle ore 12, una alle 19 e una alle 23.

Dopo la chiusura dei seggi, saranno diffusi i primi exit poll, affiancate poi a mezzanotte dalle prime proiezioni di voto. In base alla prima rivelazione alle ore 12, si registra un’affluenza del 18,30% in tutta Italia per la Camera dei Deputati. È un dato leggermente inferiore rispetto alle ultime elezioni politiche, quando si registrò alla stessa ora un’affluenza del 19,36%.

L’attuale legge in vigore in Italia, il Rosatellum, consente di essere candidati in un collegio plurinominale e fino a 5 plurinominali. Infatti, per le elezioni del 25 settembre, i candidati sono 4.746, ma le candidature sono 6.347 (di cui 4.195 alla Camera e 2.152 al Senato). I principali schieramenti di queste elezioni politiche sono la coalizione di centrodestra, guidata da FdI, Lega e Forza Italia, la coalizione di centrosinistra, composta dal PD, +Europa, Sinistra Italiana, i Verdi e Impegno Civico, seguita dal Terzo Polo, l’alleanza centrista tra Azione e Italia Viva, e il Movimento 5 Stelle.

