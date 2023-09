Arena Suzuki dai 60 ai 2000 su Rai 1: la scaletta della 2° puntata

Lo show di “Arena Suzuki dai 60 ai 2000” su Rai 1 condotto da Amadeus andrà in onda in prima serata nella sua seconda puntata. Ecco la scaletta dei cantanti.

Arena Suzuki dai 60 ai 2000 su Rai 1: quando vederlo e a che ora

La seconda puntata dello show andrà in onda oggi, mercoledì 27 settembre, e sarà disponibile sulla piattaforma subito dopo la messa in onda su Rai 1 per essere vista anche nei giorni successivi.

Conduttori dello show “Arena Suzuki dai 60 ai 2000”

Assieme ad Amadeus ci sarà anche Massimo Alberti, dj che Amadeus aveva portato anche sul palco dell’Ariston.

La scaletta della seconda puntata

La seconda serata andrà in onda mercoledì 27 settembre vedrà salire sul palco questi cantanti: