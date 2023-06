Chi è Massimo Giletti: fidanzata, Ucraina, Sofia Goggia, carriera, Rai

Massimo Giletti è un giornalista e conduttore televisivo, attualmente alla guida del programma di La7 Non è L’Arena. Ecco cosa sappiamo della sua vita privata.

Chi è Massimo Giletti

Massimo Giletti è un giornalista torinese e conduttore televisivo, alla guida di Non è L’arena su La7, che è nato il 18 maggio 1962. Come giornalista ha esordito nel 1988 nella redazione di Mixer e come conduttore televisivo negli anni ’90 presentando i contenitori di Rai 2 Mattina in famiglia, Mezzogiorno in famiglia e I fatti vostri. A partire poi dal 2002 diventa sempre più popolare grazie alla conduzione del varietà Casa Rai 1 e successivamente, dal 2004 e 2007, fu posto alla guida di L’Arena. Nel 2017 però, a seguito della cancellazione del programma che conduceva in Rai, si sposta su La7 dove gli viene affidata la direzione del talk show politico Non è L’Arena. Dal 2020, inoltre, è conduttore radiofonico su Rtl 102.5.

Giovedì 13 aprile 2023 è uscita la notizia della sospensione del programma di Massimo Giletti su La7 Non è l’Arena. e successivamente è stata confermata la chiusura del programma.

Successivamente sono cresciute le voci sul conduttore, le quali rimarcano che potrebbe tornare in Rai dopo diversi anni.

Studi e genitori

Massimo Giletti, torinese di origini, nasce da una famiglia di proprietari di un’azienda tessile (La Giletti Spa) che ha sede a Ponzone di Trivero e della quale nel 2020 diviene presidente dopo la morte del padre Emilio. Laureato in giurisprudenza con 110 e lode, si trasferisce per un breve periodo a Londra prima di intraprendere con Giovanni Minoli una collaborazione con il programma televisivo Mixer (dove rimase sei anni).

Vita privata e fidanzate

Massimo Giletti in passato è stato legato a diverse donne, una delle quali è la collega Antonella Clerici. Successivamente ha avuto una storia con Alessandra Moretti, eurodeputata del partito democratico, e con la modella Angela Tuccia. Attualmente non è chiaro se è fidanzato oppure no.

Il viaggio in Ucraina e ad Odessa

Massimo Giletti, dopo lo scoppio della guerra in Ucraina, si è recato personalmente sul campo di battaglia come inviato. Durante una puntata della trasmissione di La7 Non è l’Arena, ad esempio, era in collegamento dalla città di Odessa all’interno di un hotel.

Le voci di flirt con Sofia Goggia

Secondo il settimanale “Chi”, che ha paparazzato la campionessa mondiale di sci, 30 anni, con il giornalista, 61, i due potrebbero avere una liaison. I due sono stati paparazzati stesi a bordo piscina in un hotel della capitale mentre chiacchieravano e si intrattenevano con grande complicità. Sarà l’inizio di una love story per il giornalista?