Temptation Island, Vittoria parla di Daniele: “Ho affrontato i problemi in modo sbagliato”

Temptation Island, Vittoria parla di Daniele e della sua esperienza su Instagram: “Ho affrontato le problematiche in modo sbagliato”. Dopo la sua esperienza in Sardegna, la 32enne fa il punto della situazione sui social: “Mi auguro un futuro pieno d’amore”.

Temptation Island, Vittoria parla di Daniele su Instagram: cosa ha scritto?

Negli scorsi giorni è andata in onda l’ultima puntata di Temptation Island 2023, epilogo di una stagione piena di colpi di scena. Ad un mese dalla fine delle registrazioni, Vittoria e Daniele hanno confermato la decisione presa al falò e si sono ormai separati. Troppi i litigi, troppe le incomprensioni per riuscire a ricostruire qualcosa. La conclusione del programma ha consentito finalmente a Vittoria di parlare pubblicamente della sua esperienza e della fine del suo rapporto con Daniele.

La 32enne si è aperta al pubblico del web con un lungo post su Instagram: “Non è facile tornare alla vita di tutti i giorni, conscia del fatto che quest’esperienza abbia cambiato tutto. Conscia di aver affrontato nel modo sbagliato le problematiche esistenti. E conscia di aver ferito e deluso molte persone. In questi giorni mi sono domandata a quale parte di me dovessi dare sfogo; quella che ammette i propri errori, quella che rivendica le motivazioni che l’hanno portata a fare certe scelte, quella che cerca comprensione. Poi ho capito che qualsiasi sentimento io provi a esprimere, non cambierà il giudizio altrui. Vorrei solo dire che mettersi a nudo in un percorso così particolare e tortuoso, non è semplice”.

Il pensiero al suo ex: “Pensavo di sapere cosa volevo dalla vita e da lui”

Nella parte finale del suo post, Vittoria rivolge un pensiero al suo ex, Daniele: “Forse la verità è che al di fuori pensavo di avere le idee chiare su tutto, pensavo di sapere con esattezza cosa volessi dalla vita e dalla persona che avevo accanto. Persona che, ci tengo a sottolineare, non disprezzo assolutamente, altrimenti non avrei desiderato creare una famiglia”. Vittoria chiude il suo messaggio con una nota di ottimismo: “Il futuro è tutto da scrivere, quello che mi auguro è che sia pieno di Amore, vero e totalizzante, ciò che ho sempre desiderato”.