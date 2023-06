Berlusconi, lo striscione di addio degli ultrà Juve: “Immenso”

Silvio Berlusconi, striscione di addio ad Arcore dagli ultrà della Juve: “Immenso”. Un gesto per ricordare l’ex premier e presidente del Milan da parte dei tifosi rivali: “Ci sembrava giusto farlo”.

Berlusconi, ultrà della Juve lo salutano con uno striscione: “Immenso”

Non c’è rivalità che tenga quando si parla di morte. Gli ultrà della Juventus del Gruppo Viking hanno dedicato uno striscione di addio a Silvio Berlusconi, ex premier e fondatore di Forza Italia nonché per anni presidente del Milan. I tifosi rivali han scelto di rendere omaggio così al Cavaliere, commemorando la sua scomparsa: “Immenso Silvio Berlusconi, R.i.p.”. Lo striscione è stato apposto ad Arcore, di fronte all’ormai ex residenza del politico, Villa San Martino.

L’intervista ai tifosi: “Ci sembrava giusto farlo”

Intercettati dai giornalisti, gli ultrà hanno spiegato cosa li ha spinti ad omaggiare l’ex Presidente. “Ci sembrava giusto farlo.” -spiega un tifoso di nome Andrea, tra gli ultrà che ha partecipato all’iniziativa- “Per rispetto dell’uomo che era. Ci sembrava giusto farlo e lo abbiamo fatto”. Scappa una risata quando un giornalista gli chiede se lo avrebbe voluto come presidente dei bianconeri: “Beh, insomma…Va bene così dai”. Quando però gli viene fatto notare che fu lo stesso Berlusconi ad introdurre il DASPO per i tifosi, Andrea non vacilla: “Ciononostante, in segno di rispetto, lo abbiamo fatto lo stesso”.