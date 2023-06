Antonino Spadaccino è fidanzato? Le ultime novità sulla vita privata del cantante

Antonino Spadaccino è fidanzato o no? Tutto quel che sappiamo sulla vita privata e sentimentale del noto cantante, vincitore di Amici 2004 e del Tale e Quale Show 2022. Cosa sappiamo su di lui?

Antonino Spadaccino è fidanzato? Tutto sulla vita privata del cantante

Tra i primi talenti sfornati dall’accademia di Amici di Maria De Filippi, il cantante Antonino Spadaccino è tornato alla ribalta nel 2022, grazie alla sua vittoria al Tale e Quale Show. Con la sua rinnovata fama, si è riaccesa la curiosità attorno alla vita sentimentale dell’artista. Cosa sappiamo al riguardo? Nel 2016 Spadaccino ha fatto coming out, dichiarandosi omosessuale, ma da allora è sempre stato molto restio a svelare troppi dettagli sulla sua situazione amorosa. In una puntata di Verissimo di un po’ di tempo fa, il cantante si è aperto un po’, raccontando la fine di una sua passata relazione importante: “Vengo da una convivenza di tre anni e mezzo, purtroppo disastrosa. Senza dare troppi dettagli, magari ci si innamora, si idealizza una persona, e a volte non è come sembra. Sono stato molto male, ho avuto il cuore in frantumi, sono stato in analisi e non mi vergogno a dirlo, assolutamente”.

L’intervista a Verissimo, cosa ha detto il cantante?

Nel corso della sua intervista a Verissimo, Antonino ha ammesso a Silvia Toffaninun suo interesse verso un’altra persona. Il fortunato era un ragazzo che, però, era già impegnato e che il cantante non aveva quindi intenzione di inseguire: “Dato che non sono un ruba-mariti, non se ne parla. Risolvi la tua vita: se lo farai, nel caso, ne possiamo parlare”. Da allora sono pochi e nulli gli aggiornamenti sulla vita sentimentale di Spadaccino, che non ha mai svelato il finale di questa sua possibile storia. Sarà pronto a rivelare qualcosa in più nella sua prossima ospitata televisiva?