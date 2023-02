Oroscopo Branko marzo 2023, previsioni segno per segno

Oroscopo Branko, le previsioni per Marzo 2023. Cosa ci riserva il futuro nel primo mese della primavera? Diamo uno sguardo al futuro con la lettura delle stelle segno per segno del famoso astrologo di RDS.

Oroscopo Branko Marzo 2023, le previsioni segno per segno

In questo 2023 sempre più freddo gli appassionati di astrologia attendono già con impazienza l’arrivo della primavera. L’attenzione è sempre verso le stelle, in cerca di indizi sul proprio futuro. Ecco le previsioni dell’Oroscopo per il mese di Marzo 2023 secondo l’amato astrologo di RDS Branko, pubblicate nel suo libro Calendario Astrologo 2022. Cosa ci riserva l’Oroscopo il mese prossimo? Scopriamo insieme tutte le previsioni, segno per segno.

Ariete, le previsioni di Branko per Marzo 2023

Un mese pieno di rivoluzioni amorose per i nati nell’Ariete. La prima Luna piena dell’anno vi spinge a inseguire ciò che accende la vostra passione, sono previsti tanti cambiamenti nella vostra vita sentimentale. È il mese perfetto per farsi notare, cercate di spingervi oltre: avete la protezione di Marte e il supporto di Giove, soprattutto in ambito lavorativo.

Toro, le previsioni di Branko per Marzo 2023

Un mese vibrante e pieno di sorprese per i nati nel Toro. Verrete presi alla sprovvista da molte novità che, fortunatamente, si riveleranno molto positive. Attenti, però, a non farvi travolgere dal mare di mutamenti, potrebbe essere troppo anche per voi. Tenete a freno la vostra voglia di correggere e polemizzare, non è il momento adatto a crearsi nuove antipatie.

Gemelli, le previsioni di Branko per Marzo 2023

Tanta energia in questo marzo per i nati nei Gemelli. Siete più carichi che mai e si vede, nulla sembra in grado di tenervi a freno di questi tempi. Utilizzate questa energia positiva in eccesso per coltivare al meglio i vostri affetti: date la priorità alla famiglia e agli amici. Avete tutte le carte in regola per ritrovare lo smalto che avevate già a Gennaio.

Cancro, le previsioni di Branko per Marzo 2023

Gli astri mettono in risalto la passione dei nati nel Cancro nel mese di marzo. È un periodo fertile per la nascita di nuove conoscenze, nuovi amori, nuove avventure. Sfruttate al meglio questo periodo positivo per la vostra vita amorosa, non fatevi bloccare dalla timidezza. Attenti però a non trascurare la salute, gli sforzi di troppo portano acciacchi.

Leone, le previsioni di Branko per Marzo 2023

Tanta praticità nelle prossime settimane per i nati nel Leone. Gli astri vi portano a valutare i vostri affari con pragmatismo: sognerete di meno, ma porterete a casa molti più risultati. Attenti però a non portare in casa questa vostra “freddezza” così poco caratteristica per un segno di fuoco. Rischiate di scontrarvi con chi amate per motivi futili.

Vergine, le previsioni di Branko per Marzo 2023

Un piano perfetto per i nati nella Vergine nel mese di marzo. Le stelle vi guidano su un percorso preciso che, con i giusti colpi di fortuna, vi porterà al successo. Tenete gli occhi aperti e cogliete al volo ogni occasione per portarvi avanti. Attenti però ai capricci della Luna, i movimenti dell’astro potrebbero portare a conseguenze inaspettate.

Bilancia, le previsioni di Branko per Marzo 2023

Nubi di tempesta nel marzo dei nati nella Bilancia. Tanta tensione tra voi e i vostri familiari, non è il momento migliore per riavvicinarsi. Non cercate di forzare i tempi e abbiate pazienza. A fine mesi gli astri porteranno più positività nella vostra vita, un periodo perfetto per ritrovare la pace e ravvivare la vostra vita amorosa.

Scorpione, le previsioni di Branko per Marzo 2023

L’amore è il primo pensiero dei nati nello Scorpione nel mese di marzo. Il vostro cielo tifa per voi e per le vostre conquiste, lanciatevi con sicurezza verso i vostri obiettivi, sia sentimentali che lavorativi. Sentitevi liberi di amare e di essere amati. Attenti, tuttavia, alla seconda metà del mese, quando i vostri bollori si raffredderanno.

Sagittario, le previsioni di Branko per Marzo 2023

Alcuni fastidi non bastano a minare l’entusiasmo dei nati nel Sagittario. Avrete molte occasioni di fare passi avanti e costruire progetti concreti, nonostante qualche ostacolo di troppo sul vostro cammino. Dietro l’angolo ci sono molte nuove conoscenze, non è detto che si tratti solo di amicizie. Forse, tra i tanti volti nuovi, c’è anche qualcuno di speciale.

Capricorno, le previsioni di Branko per Marzo 2023

Tante novità nel cielo di marzo dei nati nel Capricorno. Saranno settimane imprevedibili, sia in amore che sul lavoro, influenzate dalla presenza inedita di Plutone. La sua presenza influirà soprattutto sulla vostra vita d’ufficio: preparatevi a una serie di cambiamenti in ambito professionale. Che sia la svolta giusta per i vostri progetti futuri?

Acquario, le previsioni di Branko per Marzo 2023

Una marea di opportunità in arrivo per i nati nell’Acquario, soprattutto per quelli più attivi in ufficio. Chi da tempo suda sette camice per i propri obiettivi riceverà notizie positive. Il successo è dietro l’angolo, sta a voi afferrarlo al volo. Il rischio, tuttavia, è di trascurare troppo chi amate. Cercate di non ignorare le persone a voi vicine o qualcosa rischia di incrinarsi.

Pesci, le previsioni di Branko per Marzo 2023

Un mese dolce in arrivo per i nati nei Pesci. Si prospetta un periodo perfetto per vivere al meglio i propri sentimenti con chi avete più vicino. La serenità familiare e sentimentale vi dona una rinnovata forza sul lavoro. L’obiettivo è in vista e nessuno potrà rubarvelo, basta proseguire dritti per la vostra strada.