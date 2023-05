Maria De Filippi, quanto guadagna la conduttrice? Gli incassi nel 2022

Quanto guadagna Maria De Filippi, gli incassi della conduttrice nel 2022. Secondo alcune indiscrezioni, la regina della tv ha visto crescere molto la sua società Fascino nell’ultimo anno. A quanto ammontano le sue entrate?

Maria De Filippi è ormai da anni una delle colonne portanti della Mediaset, grazie a programmi di enorme successo come Amici, C’è posta per te e Uomini e Donne. Anche per questo sono in molti tra i suoi fan ad essersi chiesti quanto guadagna la conduttrice. Secondo alcune recenti indiscrezioni, il 2022 è stato un anno molto importante per lei, sia dal punto di vista professionale che economico. Oltre al grande successo sul piccolo schermo, infatti, si sono registrati incassi da record per la sua società di produzione televisiva, Fascino PGT. A quanto ammontano gli utili della società?

Le cifre nel dettaglio, anno da record per la società di produzione

Fondata da Maurizio Costanzo, scomparso lo scorso febbraio, e per metà di proprietà della Mediaset, lo scorso anno la Fascino avrebbe incassato circa 75 milioni di euro, portando ad oltre 11 milioni di utili. Una crescita considerevole considerato che, nel 2021, la Fascino aveva ottenuto utili per circa 6.4 milioni. Questi dati implicherebbero che Maria De Filippi, in quanto azionista, avrebbe guadagnato ben 5.9 milioni di euro. A cui andrebbero ad aggiungersi, oltre ai suoi incassi televisivi, anche quelli relativi alla sua etichetta discografica, 21 Co, che produce la musica di molti cantanti di Amici, incluso Luigi Strangis.