Elezioni politiche 2022, risultati in tv: dove e a che ora seguire. Da Maratona Mentana a Bruno Vespa

Elezioni politiche 2022 risultati in tv: ecco come, dove e a che ora seguire i primi risultati nei programmi politici in diretta televisiva.

Elezioni politiche 2022, i risultati in tv: a ridosso della chiusura dei seggi, diversi programmi politici andranno in onda per seguire i primi risultati. Ci sono i volti storici come Mentana e Vespa così come i format di SkyTg24 e Rainews24.

Elezioni politiche 2022, risultati in tv

Oggi, 25 settembre, si decide il futuro politico dell’Italia dei prossimi cinque anni con le elezioni politiche 2022. Dalle ore 7 alle 23, oltre 51 milioni di italiani sono chiamati alle urne per esprimere il proprio voto e scegliere i loro nuovi rappresentanti in Parlamento.

In serata, a ridosso della chiusura dei seggi i vari programmi politici andranno in diretta tv per aggiornare gli italiani telespettatori sui primi risultati delle elezioni,

Dove e a che ora seguire: da Maratona Mentana a Bruno Vespa

Enrico Mentana conduce lo speciale del suo telegiornale su La 7 dalle ore 22.00 di domenica 25. La diretta si concluderà alle ore 20.00 del giorno dopo.

conduce lo speciale ‘Quarta Repubblica – Vincitori e vinti a partire dalle 21.20. Rai 1 e Rai 3 il 25 settembre cominceranno la notte elettorale alle 22.40, rispettivamente con ‘Porta a Porta – Speciale Elezioni’ in collaborazione con il Tg1, e Tg3 Speciale Elezioni. A loro si unirà poi il Tg2, su Rai2 a partire dalle 24.00, con “Tg2 Speciale Elezioni”.

