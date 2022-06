Tori seduti, J-Ax e Shade arrivano con il nuovo singolo: uscita e testo della canzone

Tori seduti, J-Ax e Shade: il nuovo singolo è pronto a farsi ascoltare da tutti come nuova hot dell’estate. Nei prossimi giorni, il brano verrà condiviso sulle piattaforme digitali e in tutte le radio. Intanto, ecco lacune informazioni.

Tori seduti, J-Ax e Shade arrivano con il nuovo singolo: uscita

Tori Seduti è il nuovo singolo che è nato dalla collaborazione tra J-Ax e Shade. Il brano uscirà in radio venerdì 1 luglio 2022.

Sul significato del testo e su come è nata la collaborazione, Shade ha dichiarato: “Esattamente un anno fa ricevo un messaggio da Ax che mi fa i complimenti per la mia hit estiva e mi dice che gli farebbe piacere farne una insieme. Dopo la mia firma con Sony, che è anche la sua etichetta, ci è venuto spontaneo trovarci e scriverla. È stato un onore immenso poter condividere lo studio con un rapper del genere ma soprattutto con la grande persona che c’è dietro l’artista.

Il testo della canzone

Il testo sarà pubblicato quando la canzone verrà condivisa in radio. Riguardo al brano, il cantante Shade ha dichiarato: “Il brano ha sfumature country chic e ironizza su quelli che sono i luoghi comuni che caratterizzano il mondo negli ultimi tempi, con la consueta ironia che appartiene sia a me sia ad Ax e un messaggio più profondo da trasmettere, come facciamo sempre anche all’interno di canzoni che risuonano nelle playlist estive e in tutti i club.”

