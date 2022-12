Gigi D’Alessio, “Cu tte” è il nuovo singolo: testo e video. Tre nuove date annunciate a Napoli

Gigi D’Alessio, “Cu tte” è il nuovo brano pubblicato nelle scorse ore. Si tratta dell’ultimo lavoro dell’artista napoletano che nei giorni scorsi ha anche annunciato un tris di date e concerti nella sua città.

Gigi D’Alessio, “Cu tte” è il nuovo singolo: testo e video

Gigi D’Alessio ha pubblicato il suo nuovo singolo dal titolo “Cu tte”. Di seguito ecco il testo e il video della canzone pubblicata nelle scorse ore dall’artista napoletano:

Si’ sapisse chesta sera comme è bella a me vedè

Dint’ ‘a ‘st’uocchie prete ‘e stelle

Ca’ Ddio ha vuluto ‘nfaccia ‘a te

Pure ‘o ssale saje fa’ ddoce

Me vase e nun me faje parlà

E sti vvocche fanne pace assai primma ‘e se appiccecà

Sotto ‘a luna guardona m’astrigne chiammanneme ammore

Je t’ho ggiuro me crire facesse nu figlio stasera

Si’ me astrigne accussì, nce’ staje tu nce’ stong’ je

Sulamente cu tte

Pe’ saglì ‘mparaviso nun volo ma saglio ‘sti scale

Si’ te spoglie me pare ca’ scarte ‘o cchiù bellu regalo.

Pure a giugno è Natale

Vive ‘e suonne si’ ‘a notte nun duorme e me tieni scetato

Si’ ‘o cuscino addò astipo ‘e penziero si’ stammo abbracciate

Sulamente cu tte

Chistu core è nu regno addò tu si’ ‘a reggina e je song’ ‘o rre

Si’ t’affaccia dint’ ‘a st’uocchie vide sulamente ‘a te

Può sciulià ‘ncopp’ ‘a na lacrema ca’ sulo tu può ffa’ carè

E si’ care te faje male ma ‘o dulore ‘o lasse a mme

Pecché ‘o ssaje ca’ ‘a vita mia nun è cchiù ‘a mia si’ perdo a tte

Je nun tengo paura ‘e murì ma ‘e fernì ‘e putè vivere

Je me faccio bruscià ‘nzieme a tte si’ ‘a l’inferno vuò scennere

Si’ m’astrigne accussì, nce’ staje tu nce’ stong’ je

Sulamente cu tte

Pe’ saglì ‘mparaviso nun volo ma saglio ‘sti scale

Si’ te spoglie me pare ca’ scarte ‘o cchiù bellu regalo.

Pure a giugno è Natale

Vive ‘e suonne si’ ‘a notte nun duorme e me tiene scetato

Si’ ‘o cuscino addò astipo ‘e penziero si’ stammo abbracciate

Sulamente cu tte

Chistu core è nu regno addò tu si’ ‘a reggina e je song’ ‘o rre

Tre nuove date annunciate a Napoli