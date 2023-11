Amici, Nunzio Stancampiano iscritto a Medicina: il ballerino cambia strada?

Amici, Nunzio Stancampiano iscritto alla facoltà di Medicina: il ballerino pronto a voltare pagina? Secondo alcune recenti indiscrezioni, l’ex studente della scuola di talenti di Canale 5 è pronto ad aprire una nuova fase della sua vita.

Il ballerino siciliano Nunzio Stancampiano, diventato famoso dopo la sua partecipazione alla 21esima edizione di Amici di Maria De Filippi, torna a far parlare di se. Secondo alcune recenti voci di corridoio, il giovane danzatore sta infatti dando una svolta importante alla sua vita. Nunzio pare infatti deciso a concentrarsi sulla sua istruzione: il ballerino si è iscritto all’Università, nello specifico alla facoltà di Medicina. Per il sollievo dei suoi fan non si tratta di un definitivo addio alla danza, che continuerà ad essere una parte importante della sua vita.

La svolta dopo la storia con Cosmary: “L’ha conosciuta quando stava ancora con Alex”

L’inizio di questo percorso importante ha luogo pochi mesi dopo la rottura con la Velina e ballerina ex Amici Cosmary Fasanelli. “Io e Nunzio ci siamo lasciati per differenze caratteriali.” -spiegava la danzatrice su Instagram la scorsa estate- “Penso sia normale a vent’anni, a un certo punto, capire e prendere una decisione. Voglio dire, non c’è bisogno di farne un dramma”. La loro storia era finita sotto i riflettori a causa di alcune indiscrezioni diffuse da Fabrizio Corona, secondo il quale Nunzio e Cosmary si sarebbero messi insieme quando lei frequentava ancora Alex Wyse: “Lui stava con Cosmary, i due si sono conosciuti all’interno del programma Amici di Maria De Filippi. Cosmary era fidanzata con Alex, un cantante molto stimato. Poi Cosmary ha conosciuto lui fuori dal programma, mentre Alex era ancora dentro in gioco. Voi due iniziate la vostra relazione a inizio maggio e lei lo lascia il 5 luglio. Quindi possiamo dire che Alex è stato un cornuto per dei mesi? Possiamo dirlo che ha avuto le corna? Bene, Alex benvenuto nel mondo dei cornuti”.