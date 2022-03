Chi è Paolo Fox, astrologo e noto volto degli oroscopi

Paolo Fox è un astrologo romano che è famoso per i suoi oroscopi. Ecco cosa sappiamo di lui.

Chi è Paolo Fox

Paolo Fox nasce a Roma il 5 febbraio 1961 e fin da adolescente si appassiona all’astrologia grazie alla nonna. Nel 1982 viene notato da Paolo Villaggio che lo invita come ospite come astrologo a un suo programma televisivo. A partire dal 1997 inizia a collaborare con le Radio come Radio Latte Miele e Radio Deejay e inizia a curare vari servizi come DiPiù.

Successivamente inizia ad apparire in Rai 1 per tutta la vita, In bocca al lupo! e Domenica In. Nel 2002 entra a far parte di Fatti vostri e inizia a proporre il suo oroscopo a Rai 2 nella Trasmissione Mezzogiorno in famiglia. Dal 2006 al 2009 ha interpretato l’Ispettore Coliandro e nel 2017 ha partecipato a Ballando con le stelle condotto da Milly Carlucci. Attualmente su Rai 2 è parte della trasmissione I Fatti vostri.

Vita privata

Paolo Fox è sempre stata una persona molto riservata e della sua vita privata non si sa quasi nulla. Sui suoi account social le informazioni personali sono ridotte al lumicino e non fanno comprendere nulla delle sue relazioni.