Chi è Cosmary Fasanelli, nuova velina mora a “Striscia”: Amici, Alex, Nunzio Stancampiano

Le nuove veline della nuova edizione di Striscia la Notizia sono state finalmente decise. La mora, in particolare, sarà Cosmary Fasanelli. Ecco chi una delle nuove protagoniste di Striscia, programma che avrà inizio a partire dal 27 settembre 2022.

Assieme a lei ad intrattenere il pubblico ci sarà l’altra velina bionda Anastasia Ronca, che si è fatta conoscere sul piccolo schermo nel 2021 durante Temptation Island.

Chi è Cosmary Fasanelli

Cosmary Fasanelli sarà la nuova velina (la mora) di Striscia la Notizia. Nata il 26 agosto del 2000 ed Ex all’allieva di Amici di Maria De Filippi, non era riuscita ad approdare al Serale del programma tanto ambito, ma era comunque rimasta nel cuore dei telespettatori più affezionati. Diplomata al Liceo Scientifico Psicopedagogico T. Monticelli, è ballerina dell’Accademia delle Danze & Studio Pilates Covatech a Brindisi. La nuova velina mora attualmente ha 21 anni ed è originaria di Brindisi.

La sua carriera è iniziata anche con una partecipazione a Miss Italia, palco da dove ha tentato di lanciarsi nel mondo dello spettacolo.

La storia d’amore con Alex ad Amici

In particolare, oltre ad aver colpito per il suo talento nel ballo, Cosmary è stata al centro delle notizie per via della sua storia d’amore con il cantante Alex (all’anagrafe Alessandro Rina) che poi si è concluso con un nulla di fatto perchè la storia è terminata nel luglio del 2022.

L’estate con Nunzio Stancampiano

In estate, invece, si è parlato di nuovo di lei perchè si è parlato di un suo presunto flirt con Nunzio Stancampiano. Sarà lui il suo nuovo amore?