Sgarbi, Castellitto e De Sica si sono espressi a favore del critico d’arte per la sua candidatura alla prossime elezioni del 25 settembre. La notizie dei due attori che appoggiano Sgarbi è diventata molto virale sui social.

Sgarbi, Castellitto e De Sica appoggiano la sua candidatura alle elezioni

I due attori si schierano pubblicamente

Sui profili social di Sgarbi sono stati infatti caricati due video in cui gli artisti invitano i cittadini a votare il critico d’arte, esponente di Noi Moderati, e non il suo avversario, Pierferdinando Casini, candidato per il Pd. «Se io fossi a Bologna non farei casini… al Senato voterei Vittorio Sgarbi, con tutto il rispetto per i casini…», ha dichiarato in modo ironico Castellitto in un video di pochi secondi.

«Sono felice, mi è arrivato un video anche da Christian De Sica», ha anticipato Sgarbi all’Adnkronos, commentando il video dell’endorsement che Castellitto gli ha dedicato su Facebook. E «presto ne arriveranno altri – rivela il critico –. Ho parlato anche con Achille Lauro, con Morgan e con altri ancora… Io non ho chiesto un voto di partito – tiene a sottolineare il critico d’arte – sono stato messo lì come componente di ‘Rinascimento: appartengo solo a me stesso.

Per questo motivo sono contento perché loro esprimono un parere solo sulla mia persona. Pertanto, tra me e Casini hanno detto chiaramente: «Io preferisco Sgarbi».

