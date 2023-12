Laura La Divina, chi è la tiktoker scomparsa: l’appello in tv

Laura La Divina è una tiktoker di origini napoletane. La donna risulta scomparsa da alcune ore ed è stato già fatto un appello in televisione dopo alcune segnalazioni.

Laura La Divina, chi è la tiktoker scomparsa

Laura La Divina è una donna transgender di origini napoletane. Il suo nome è diventato famoso grazie alla sua attività e visibilità ottenuta su TikTok insieme anche a Rita De Crescenzo. La sua vita è particolarmente complessa perché in passato ha avuto problemi con la giustizia e uno dei suoi figli è in affido in una comunità

L’appello in tv

Per la tiktoker napoletana è arrivato un appello anche in televisione. “Ci stanno arrivando molte chiamate da Napoli per la scomparsa di una ragazza molto conosciuta come Laura La Divina. Che cosa è successo? Ci dicono che si è allontanata prima delle cinque del pomeriggio e che nessuno l’ha più vista”, ha spiegato la conduttrice di Chi l’ha visto?, Federica Sciarelli. “Ci hanno anche detto che in questo periodo sta attraversando un momento di fragilità e quindi i suoi cari sono molto preoccupati. Parliamo di una nota tiktoker quindi ci stanno contattando in molti. Se avete notizie potete contattarci”.

“Ragazzi abbiamo fatto la chiamata anche alla televisione, perché non si trova. Nessuno la sta trovando e il telefono è ancora spento. Non mi dite che è normale, lei non ha mai fatto una cosa del genere”, ha spiegato sui social la De Crescenzo, visibilmente preoccupata. “È uscita senza prendere nulla e ormai è dalle 5 del pomeriggio che non si trova. Vi dico ancora che l’ultima volta è stata vista nella zona della stazione centrale”, ha aggiunto.

