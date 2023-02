Elly Schlein, chi è la compagna e la fidanzata della nuova segretaria del Pd

Elly Schlein, chi è la compagna della nuova segretaria del Partito Democratico. Nelle ultime ore si cercano informazioni sull’identità della compagna della neo segretaria dei dem. Tuttavia, dopo il suo coming out pubblico nel 2020, c’è un grande segreto intorno al nome e alla vita della fidanzata della Schlein.

Elly Schlein, chi è la compagna e la fidanzata

Elly Schlein è la prima donna alla guida del Partito Democratico e allo stesso tempo la prima che abbia fatto coming out a ricoprile un ruolo rilevante in politica. Sono ormai quasi tre anni dalla notizia che la stessa neo segretaria diete pubblicamente ma sull’identità della sua fidanzata e compagna c’è un grande segreto. Molti si chiedono che prima o poi questo velo dovrà cadere. “Di solito non parlo mai della mia vita privata, sono molto riservata però faccio un’eccezione”, aveva dichiarato la Schlein.

In una recente intervista ha sottolineato che la sua compagna non sia un tema di dibattito pubblico. Inoltre, ha risposto anche a Giorgia Meloni con queste parole: “Sì, sono una donna, amo un’altra donna e non sono madre, ma non per questo sono meno donna”, aveva detto Schlein in piazza del Popolo, lo scorso settembre, alla chiusura della campagna elettorale del Pd prima delle elezioni politiche. “Non siamo uteri viventi – aveva concluso –, ma persone coi loro diritti”.

Il coming-out nel 2020

Elly Schlein, nel 2020, ha voluto manifestare pubblicamente il suo coming out in difesa di tutte le persone del mondo Lgbt+. “Sì sono fidanzata, ho avuto diverse relazioni in passato: ho amato molti uomini e ho amato molte donne. In questo momento sto con una ragazza e sono felice finchè mi sopporta…“. Da femminista, sull’ipotesi dell’elezione a premier di Giorgia Meloni, Schlein ha dichiarato: “Non ce ne facciamo nulla di una leader donna se non si batte per i diritti di tutte le altre donne”.