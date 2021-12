Chi è Maria Pia Timo, lumaca del film “Pinocchio”

Maria Pia Timo è un’attrice comica di 52 anni originaria di Faenza. È nota al pubblico per le sue partecipazioni a Zelig e ad altri programmi televisivi. Nel 2021 da corpo alla Lumaca del “Pinocchio” di Matteo Garrone. Ecco chi è Maria Pia Timo.

Chi è Maria Pia Timo, la carriera

Maria Pia Timo è un’autrice, attrice, comica e cabarettista originaria di Faenza. Ha ottenuto celebrità grazie ai suoi lavori teatrali, portati avanti spesso insieme a Vito, e grazie alle partecipazioni televisive.

Maria Pia Timo ha infatti solcato i pachi di Zelig, di Quelli che il Calcio, Colorado e di altri programmi del piccolo schermo. Anche al cinema è già apparsa. Ha lavorato, tra gli altri, con Pupi Avati, e nel 2021 ha interpretato la Lumaca del “Pinocchio” di Matteo Garrone.

Essendo appassionata di gastronomia, ha inoltre condotto le trasmissioni culinarie Fratelli Coltelli e Vespa Teresa su Alice Tv. Ha ideato e interpretato la web serie Tu Quoco Figlio mio.

Dal 2010 tiene una rubrica di recensioni gastronomiche sulla rivista Gagarin Orbite Culturali. L’attrice di Faenza infatti ha anche versatilità con la scrittura. Ha redatto la raccolta comica Un anno con Wanda (Moby Dick – 1998); la favola Gatto miao inserita in C’era una volta un re… ma morì (Einaudi – Stile Libero – 2016); Vespa Teresa. Storie e ricette di donne di Romagna (LT editore – 2015); Piada e Piadina. Guida sentimentale a chioschi, botteghe e baracchine di Romagna di M.P.

Timo (Ed. Polaris – 2021).

Tra le pièce in cui è stata protagonista, invece, si annoverano: Stella Rossa di Francesco Freyrie, per la regia di Daniele Sala; Vita e miracoli di un commesso viaggiatore di Francesco Freyrie, per la regia di Daniele Sala; Se perdo te 2 di Francesco Freyrie, per la regia di Daniele Sala; Artusi – Bollito d’amore di R. Pozzi, per la regia di Alessandro Benvenuti, sempre accanto a Vito. Nel 2018 è accanto a Laura Freddi in Ricette d’amore di e con Cinzia Berni, per la regia di Diego Ruiz. Come monologhista ha realizzato gli spettacoli: Wanda la carrellista.

Ciao patachini di Pozzi-Timo; Bionda Zabaione di Pozzi-Timo, Doppio Brodo Show di Pozzi-Timo; Guida pratica per sistemare l’armadio, il cane, il marito di Pozzi-Timo.

La vita privata dell’attrice

L’attrice di Faenza tiene lontano dai riflettori la propria vita privata. Si sa però che vive a Firenze, con il marito e il figlio.