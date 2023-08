Alice Barisciani, chi è l’ex corteggiatrice e possibile tronista a Uomini e Donne

Chi è Alice Barisciani, ex corteggiatrice e possibile tronista di Uomini e Donne 2023/24. Nell’edizione 2022 ha provato senza successo a conquistare il cuore di Federico Nicotera, ora potrebbe essere proprio lei a sedersi sul trono.

Chi è Alice Barisciani, vita privata e carriera dell’ex corteggiatrice

Nata a Siena il 21 agosto 1996, Alice Barisciani ha 27 anni ed è molto nota al pubblico televisivo per la sua esperienza come corteggiatrice nell’edizione 2022 di Uomini e Donne. Alice ha provato invano di conquistare Federico Nicotera, che però le ha preferito Carola Viola Carpanelli. Prima della tv lavorava come store manager in un negozio di abbigliamento, ma la sua esperienza nel dating show di Maria De Filippi le è valsa una certa notorietà. Oggi ha un vasto seguito sul web: il suo profilo Instagram è seguito da oltre 87mila persone.

View this post on Instagram A post shared by Alice.Barisciani (@alice.barisciani)

Vita privata, il divorzio dei genitori: “Sono scappata in Australia”

Si sa molto poco circa la sua vita privata al di fuori di quanto lei stessa ha rivelato nelle sue apparizioni televisive. Proprio negli studi di Uomini e Donne, Alice ha parlato delle difficoltà causate dal divorzio dei suoi genitori: “Dopo il divorzio dei miei genitori ho cercato di riavere mio padre, lui aveva rifiutato le figlie. Mi faceva male stare a casa. Ho preso la decisione di scappare dall’altra parte del mondo, in Australia, ho fatto però un errore nei confronti di mamma. Infatti tornai e la aiutai. Mi rimboccai le maniche per aiutarla”.

Le voci su Alice Barisciani, sarà tronista a Uomini e Donne 2023/24?

Secondo delle insistenti voci di corridoio, Alice Barisciani è una delle maggiori candidate per il posto di tronista nell’edizione 2023/24 di Uomini e Donne. Ne è sicuro l’opinionista ed esperto di gossip Amedeo Venza, che ha divulgato l’indiscrezione sul suo profilo Instagram negli ultimi giorni di luglio. Alice è tra le protagoniste più amate dell’ultima edizione e una grossa fetta del pubblico a casa spera ardentemente di rivederla in tv a breve. Ci sarà davvero lei sul trono?