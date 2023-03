Stasera, giovedì 16 marzo, andrà in onda una nuova puntata del Gf Vip 7. Ecco le anticipazioni.

Gf Vip 7, anticipazioni 16 marzo: secondo finalista, chi sarà?

Dopo la puntata di lunedì, il televoto da casa aveva sancito l’eliminazione di Andrea Maestrelli, che però ha trovato il biglietto di ritorno nel bussolotto ed è quindi potuto ritornare nella casa.

Stavolta, in nomination sono finiti in sette, ma non per la eliminazione (come credono in casa) bensì per la finale: Daniele Dal Moro, Giaele De Donà, Antonella Fiordelisi, Micol Incorvaia, Milena Miconi e Nikita Pelizon. Nella serata di stasera, infatti, verrà stabilito a seguito del televoto chi sarà il secondo finalista della settima edizione del Gf Vip e se da un lato è probabile la vittoria al televoto di Nikita Pelizon, insidiosi paiono anche essere per la finale Daniele Dal Moro e Antonella Fiordelisi.

Ci saranno, poi, certamente nuove nomination.

Gli altri argomenti

Oltre a parlare del nuovo finalista, si tornerà a parlare di Antonella Fiordelisi, spesso in preda allo sconforto e alla tristezza dopo l’uscita di Edoardo Donnamaria. Nikita è sempre pronta a rincuorarla, ma la sua tristezza rimane.

Altro argomento caldo è quello della storia d’amore tra Oriana e Daniele. L’influencer venezuelana continua a vivere un rapporto altalenante con Daniele Dal Moro e in settimana il conduttore Alfonso Signorini ha fatto organizzare una cena romantica tra i due. I due ragazzi non si sono baciati, ma hanno avuto modo di conoscersi maggiormente. Oriana ha infatti raccontato a Daniele della sua infanzia, cosa che ha fatto anche il ragazzo con lei.