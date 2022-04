Alex Belli pupo per una notte: ecco la sua missione (e rivede Soleil Sorge)

Alex Belli sarà pupo per una notte. L'ex protagonista del Gf Vip 6 torna in un reality come ospite con una missione molto particolare

La Pupa e il secchione, nella puntata di martedì 5 aprile, vedrà nello studio un ospite di eccezione: Alex Belli, che sarà pupo per uno notte. L’ex mattatore e re di ascolti del Grande Fratello Vip 6 entrerà nel programma, infatti, con una missione speciale.

Alex Belli pupo per una notte

L’ospitata di Alex Belli nella puntata della Pupa e il secchione è stata annunciata nello speciale di Pomeriggio Cinque proprio dalla conduttrice Barbara D’Urso, tornata alla guida di un reality dopo un lungo periodo di assenza.

Alex Belli, dunque, sarà “Pupo per una sera” e avrà una particolare missione da svolgere. “Domani sera entrerà Alex Belli e io gli darò un compito – ha infatti affermato la regina del programma Barbara d’Urso – dovrà far fare pace tra la sua ex Mila Suarez e il suo miglior amico Mirko Gancitano. Loro due continuano a litigare nella villa. Entrerà con questa missione”. Ce la farà Alex Belli a

L’incontro con Soleil Sorge

Dopo il flirt avuto al Grande Fratello Vip, dove Alex Belli si è molto avvicinato alla showgirl Soleil Sorge, in questa occasione in cui sarà ospitato alla Pupa e il Secchione avrà modo di rivederla e di riparlarci. Ci sarà un nuovo siparietto tra i due o si ignoreranno a vicenda? Soleil Sorge, infatti, è stata chiamata alla Pupa e il Secchione in veste di opinionista, anche se rumors precedenti al programma avevano chiesto a Soleil di cimentarsi nel ruolo della Pupa (che la ragazza invece avrebbe rifiutato).