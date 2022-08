Meteo Campania, allerta gialla per piogge e temporali il 10 agosto. L’avviso della Protezione Civile

Meteo Campania: la Protezione Civile ha emanato allerta gialla anche per la giornata di mercoledì 10 agosto. Dopo i danni del pomeriggio di martedì 9 agosto, c’è ancora tanta preoccupazione e paura soprattutto per i danni causati dal fango.

Meteo Campania, allerta gialla per piogge e temporali il 10 agosto

Ancora maltempo per la regione Campania, dopo i danni e la paura del pomeriggio del 9 agosto 2022. La Protezione Civile ha fatto sapere di non abbassare la guardia e di pazientare ancora un altro giorno.

Si prevedono ancora rovesci e temporali sparsi, anche intensi con conseguente rischio idrogeologico. I temporali saranno sempre caratterizzati da rapidità di evoluzione e incertezza previsionale: potrebbero essere improvvisi e dar luogo anche a fulmini e grandine con conseguente caduta di rami o alberi. Sono possibili allagamenti, innalzamento dei livelli idrometrici dei corsi d’acqua, caduta massi e occasionali fenomeni franosi legati a condizioni particolarmente fragili del territorio.

L’avviso della Protezione Civile

La Protezione Civile della Campania ha infatti emanato un nuovo avviso di criticità meteo sempre per piogge e temporali e sempre di colore Giallo anche per la giornata del 10 agosto: sarà valido dalle 12 alle 21 di mercoledì 10 agosto, sull’intero territorio regionale. Inoltre, “raccomanda agli enti competenti di porre in essere tutte le misure atte a prevenire e contrastare i fenomeni previsti in ordine al rischio idrogeologico, in linea con i rispettivi Piani comunali.

Si raccomanda altresì di prestare attenzione al verde pubblico, per la possibile caduta di rami o alberi”.

Intanto, su Twitter il canale ufficiale dei Vigili del Fuoco ha fatto sapere quanti e dove ci sono stati gli interventi: “In Campania, oltre 200 interventi dei #vigilidelfuoco: 80 interventi ad Avellino, 60 a Benevento, 90 a Caserta, per soccorsi a persone, allagamenti e rimozione di oggetti e alberi pericolanti. Operazioni in corso”.

