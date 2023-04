Luigi Lo Cascio, chi è l’attore e regista: serie tv, film, moglie, figli, vita privata

Chi è Luigi Lo Cascio, tutto sull’attore e regista. Nel mondo del cinema da oltre vent’anni, nel corso della sua carriera si è aggiudicato due David di Donatello. Scopriamo qualche informazione in più sui suoi film, serie tv e sulla sua vita privata.

Chi è Luigi Lo Cascio, vita privata e carriera dell’attore e regista

Nato a Palermo il 20 ottobre 1967, Luigi Lo Cascio ha 55 anni ed è un noto attore e regista italiano, da oltre vent’anni nel mondo del cinema e della televisione. Si avvicina al mondo della recitazione dopo un paio d’anni alla facoltà di medicina e chirurgia, che abbandona per dedicarsi alla sua vera vocazione. Comincia a recitare con alcuni amici e suo fratello Martino, con cui nel 1986 forma il gruppo di cabaret Le Ascelle.

In seguito fa il suo esordio sul palco di un teatro, con un piccolo ruolo nell’Aspettando Godot di Federico Tiezzi. Nel 1992 Lo Cascio completa la sua formazione artistica all’Accademia nazionale d’arte drammatica Silvio D’Amico. Dopo anni di gavetta, nel 2000 arriva la sua grande occasione: interpreta Peppino Impastato in I cento passi di Marco Tullio Giordana, ruolo che lo lancia nel mondo del cinema e gli vale il David di Donatello 2001 per il Miglior Attore.

Negli anni successivi Luigi Lo Cascio recita in moltissimi film di grande successo, tra cui Luce dei miei occhi, La meglio gioventù, Miracolo a Sant’Anna, Baaria, Romanzo di una strage, Il nome del figlio e il più recente Il signore delle formiche. Nel 2020 vince il suo secondo David di Donatello, come Miglior Attore non protagonista in Il traditore. Nel 2012 si mette alla prova come regista, dirigendo La città ideale, e anni dopo, nel 2018, come scrittore, con il romanzo Ogni ricordo un fiore. Appare inoltre in alcuni prodotti per tv e streaming, come la serie per Prime Video The Bad Guy, per la regia di Giuseppe Stasi e Giancarlo Fontana.

Vita privata: moglie, figli

Luigi Lo Cascio è sposato dal 2006 con Desideria Rayner, montatrice cinematografica romana classe 1971 e madre dei suoi due figli, Tommaso Isidoro e Arturo Tito. I due sono molto riservati per quanto riguarda la propria vita privata, ma non hanno mai nascosto di amarsi tantissimo. In una recente intervista rilasciata a La Repubblica, Lo Cascio ha raccontato con affetto il momento in cui si è accorto di provare qualcosa per lei: “Mi sono accorto subito che sarebbe diventata una persona importantissima per me. Purtroppo, poi, ho dovuto convincerla che anch’io lo sarei diventato per lei”.