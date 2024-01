Sangiovanni e l’addio a Giulia Stabile: “Parlo di lei nella mia canzone a Sanremo”

Sangiovanni si apre sull’addio a Giulia Stabile: “Mi sono sentito vuoto, la mia canzone a Sanremo parla di lei”. Il celebre cantante ex Amici parla della fine della sua relazione con la ballerina. Che cosa ha detto?

La fine della storia d’amore tra le due ex star di Amici di Maria De Filippi, Sangiovanni e Giulia Stabile, ha lasciato l’amaro in bocca a molti fan della coppia. Nessuno dei due si è mai esposto troppo sulla rottura, preferendo mantenere segreti i motivi che li han portati a prendere strade diverse. Negli ultimi giorni, tuttavia, Sangiovanni ha svelato qualche informazione in più sul suo stato d’animo e sull’importanza della sua storia con Giulia in una serie di interviste. Ne ha parlato con l’agenzia ANSA, rivelando che la sua rottura con la ballerina è stato uno degli eventi che lo ha portato ad isolarsi dai social negli ultimi tempi: “Mi sentivo svuotato, mi sembrava di non aver più nulla da dire perché non avevo vissuto. E allora mi sono fermato. Mi sono preso del tempo per dedicarmi alla mia vita vera e non a quella sui social”.

La sua canzone per Sanremo, Finiscimi: “È la mia lettera d’addio a Giulia”

Intervistato da Il Fatto Quotidiano, Sangiovanni ha parlato della sua partecipazione al Festival di Sanremo 2024 e del brano che porterà sul palco dell’Ariston, Finiscimi. Il cantante ha ammesso che il pezzo parla della sua relazione con Giulia: “Racconta del mio ultimo addio alla persona che ho amato, ma è anche un invito alla mia generazione a cambiare e a crescere. È una canzone più dolce che triste. È un pezzo nato a maggio e non pensavo di portarlo a Sanremo, ma torno al Festival per il piacere di presentarlo e poterlo cantare. Quando finisce una storia credo che il sentimento più forte e doloroso che rimane sia la nostalgia. Per questo invito l’altra persona a ‘finirmi’, in modo da annullare questa nostalgia”.