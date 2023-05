Alessandra Demichelis, chi è l’avvocatessa influencer sospesa dall’Ordine: “Darò battaglia”

Chi è Alessandra Demichelis, avvocatessa “influencer” nel cast di Pechino Express 2023. Creatrice della pagina Instagram DC Legal Show, si è fatta conoscere partecipando all’avventuroso reality Sky insieme alla collega e amica Lara Picardi. Nel 2023 è stata sospesa dall’Ordine per 15 mesi a causa delle sue foto su Instagram: “Darò battaglia, decisione assurda”.

Chi è Alessandra Demichelis, carriera e vita privata dell’avvocatessa influencer

Alessandra Demichelis ha 34 anni ed è un’avvocatessa torinese che si è guadagnata una certa fama sui social network. È infatti la creatrice, insieme alla collega Federica Cau, della pagina Instagram DC Legal Show, in cui condivide momenti della sua “bella vita” nel mondo legal. Sul suo profilo, l’avvocatessa alterna contenuti a tema giuridico, ad altri in cui mostra la sua vita negli studi legali, spesso vestita in abiti e pose provocanti. Lo show social della Demichelis ha diviso il foro torinese, in parte turbato dai suoi atteggiamenti sui social, considerati poco consoni alla sua posizione. Una divisione tale da richiamare anche l’attenzione dell’Ordine degli Avvocati, che ha convocato le proprietarie della pagina per discutere la questione, per ora senza prendere provvedimenti. Il clamore mediatico legato alla sua pagina ha creato molta attenzione su Alessandra Demichelis. L’avvocatessa è stata spesso poi ospite di trasmissioni televisive e radiofoniche ed ha concesso molte interviste.

In coppia con Lara Picardi a Pechino Express 2023

Alessandra Demichelis e Lara Picardi hanno fatto il loro esordio in un reality show partecipando all’edizione 2023 di Pechino Express, l’avventuroso programma Sky condotto da Costantino della Gherardesca. La squadra de “Le avvocatesse” ha affrontato un audace viaggio in Asia attraverso l’India, il Borneo malese e la Cambogia. Demichelis aveva già anticipato in modo vago la notizia del suo debutto in tv ai suoi fan e colleghi: “Lo leggerete sui giornali”. Aveva inoltre bacchettato scherzosamente chi già sapeva qualcosa in più, pregandoli di non forzarla a presentare querele per qualche commento di troppo: “Per favore non fatemi lavorare troppo, non avrò neanche tempo di farle”. L’esperienza a Pechino Express delle Avvocatesse si è conclusa dopo quattro puntate: Demichelis e Picardi sono state eliminate nell’ultima tappa indiana, nel viaggio da Mysore al molo di Kumarakom.

La polemica dopo la frase sui poveri, cosa ha detto: “Che schifo”

Poco prima della messa in onda di Pechino Express, Alessandra Demichelis è finita nella bufera per alcune sue frasi dette durante una diretta social. L’influencer ha risposto al commento del suo amico Franco, un imprenditore piemontese che lavora nel settore vinicolo: “Siamo arrivati in questo posto e c’erano solo escort e poveri, la cosa mi ha esaltato tantissimo”. Un’affermazione che provoca il disappunto dell’avvocata social: “Ti ha esaltato la presenza dei poveri? Che schifo“. Franco replica: “No aspetta, nello stesso orario mi hanno rigato la Porsche”. Alessandra a quel punto si lascia andare del tutto: “No ragazzi, fa veramente schifo questa cosa. I poveri dovrebbero bruciare all’inferno“. In seguito la Demichelis si è difesa: “Non è un caso che il video sia uscito ora. Risale a novembre, periodo in cui non avrebbe fatto scoop, ma guarda caso chi l’ha diffuso oggi ha deciso di covarlo per tutti questi mesi“.

La sospensione dall’ordine degli avvocati: “Darò battaglia”

Le polemiche hanno seguito Alessandra Demichelis anche dopo la fine della sua esperienza a Pechino Express. L’avvocata influencer è stata sospesa dalla sua professione per 15 mesi a causa delle foto troppo spinte pubblicate sulla sua pagina DC Legal Show. Dietro la decisione, secondo il consiglio distrettuale, pare ci siano delle trasgressioni agli articoli 2 e 9 del codice deontologico forense. Le foto violerebbero i “doveri di probità, dignità, decoro e indipendenza” degli avvocati.

Demichelis ha risposto alla notizia con grande rabbia: “Andrò al consiglio nazionale forense, se serve fino in Cassazione. Vogliono togliere il lavoro per un anno e tre mesi a una ragazza di 34 anni solo per delle foto su Instagram, nel 2023, mi sembra assurdo. Da tempo è diventata una questione di principio: davvero se sei avvocato non puoi pubblicare video o foto? Ma stiamo scherzando? Ci sono colleghi che hanno condanne penali pendenti e che sono stati sospesi per 2-4 mesi. Io per 15, per delle foto?”.