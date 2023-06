Nello Daniele, chi è il fratello di Pino Daniele: vita privata, carriera, canzoni

Chi è Nello Daniele, cantautore fratello di Pino Daniele. Fin da bambino vicino alla musica, ha debuttato come artista solista nel 1999. Scopriamo qualche informazione in più sul suo conto.

Chi è Nello Daniele, fratello di Pino Daniele: vita privata e carriera

Nato a Napoli l’8 settembre 1964, Nello Daniele, all’anagrafe Aniello, ha 58 anni ed è il fratello minore di Pino Daniele, celebre cantautore partenopeo scomparso nel 2015. Anche lui si è costruito una carriera nella musica, spinto da una passione che coltiva da quando era bambino. Si fa le ossa fin da giovanissimo, esibendosi in diversi locali napoletani. Nel 1999 fa il suo esordio come solista con l’album Si potrebbe amare. Negli anni successivi pubblica altri cinque dischi: Dimmi che è vero nel 2001, Aspettando ‘o soul nel 2006, Lo Sciacallo nel 2008, Uguali a ieri nel 2010 e il suo ultimo lavoro, Io Bianco Io Nero, nel 2014. Nel corso della sua carriera ha collaborato con molti artisti di spessore come Enzo Gragnaniello, James Senese e Francesco Baccini.

Vita privata e social

Si sa pochissimo circa la vita privata e sentimentale di Nello Daniele. L’artista preferisce proteggere i propri cari dall’attenzione dei media e non è solido condividere molti dettagli su di loro. Il suo profilo Instagram conta quasi 4mila follower ed è dedicato principalmente alla sua carriera musicale. Negli ultimi tempi ha annunciato le prime date del suo Acqua Salata Tour: “Una raccolta e sintesi di atmosfere e colori di Napoli, frutto di uno studio emozionale lungo otto anni”. Il prossimo concerto si terrà il 13 luglio a Matera, alla Terrazza Lanfranchi.