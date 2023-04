Lunedì 3 aprile, allerta meteo arancione e gialle su diverse regioni: ecco dove colpisce il maltempo

Lunedì 3 aprile, allerta meteo prevista per la giornata di lunedì 3 aprile. Secondo l’avviso del Dipartimento della Protezione Civile per l’inizio della settimana è prevista allerta sia di colore gialla sia arancione sul alcune regioni.

Lunedì 3 aprile, allerta meteo arancione e gialle su diverse regioni

La settimana santa si apre con il maltempo su diverse regioni. Per lunedì 3 aprile il Dipartimento della Protezione Civile ha diramato un bollettino segnalando allerta sia arancione sia gialla su alcune regioni. “Sulla base dei fenomeni previsti per la giornata di lunedì 3 aprile, è stata valutata allerta arancione su settori di Calabria e Sicilia e allerta gialla sul restante territorio delle due regioni. Valutata inoltre allerta gialla in Abruzzo, Umbria, Molise, Basilicata e Puglia”.

Ecco dove colpisce il maltempo

“L’avviso prevede dalle prime ore di lunedì 3 aprile, venti da forti a burrasca dai quadranti settentrionali su Veneto, Emilia-Romagna, Marche, Umbria, Lazio, Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria e Sicilia, con raffiche di burrasca forte specie lungo i settori costieri e su quelli appenninici. Mareggiate lungo le coste esposte. Previste inoltre, dal primo mattino precipitazioni da sparse a diffuse, a prevalente carattere di rovescio o temporale, su Calabria e Sicilia, specie settori settentrionali dell’Isola. I fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, frequente attività elettrica, possibili grandinate e forti raffiche di vento.

Il quadro meteorologico e delle criticità previste sull’Italia è aggiornato quotidianamente in base alle nuove previsioni e all’evolversi dei fenomeni, ed è disponibile sul sito del Dipartimento della Protezione Civile (www.protezionecivile.gov.it), insieme alle norme generali di comportamento da tenere in caso di maltempo. Le informazioni sui livelli di allerta regionali, sulle criticità specifiche che potrebbero riguardare i singoli territori e sulle azioni di prevenzione adottate sono gestite dalle strutture territoriali di protezione civile, in contatto con le quali il Dipartimento seguirà l’evolversi della situazione”.

📅 Lunedì #3aprile

🔔🟠#allertaARANCIONE in Calabria e Sicilia

🔔🟡 #allertaGIALLA in sette regioni

🌨️💨 Piogge su Calabria e Sicilia e venti fino a burrasca forte da Nord a Sud

