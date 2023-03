Lazio-Roma, probabili formazioni del derby capitolino

La Domenica di calcio presenta un palinsesto di alto livello, soprattutto se si pensa al territorio italiano. Per la 27° giornata di Serie A è previsto il Derby capitolino, ecco allora le probabili formazioni di Lazio-Roma. Una gara che vale molto di più dei “tre punti”, visto che la rivalità tra le due non fa che crescere.

Probabili formazioni di Lazio-Roma

Dal lunch match tra Sampdoria ed Hellas Verona al Derby d’Italia tra Inter e Juventus, in mezzo troviamo il Derby della capitale. La Lazio contro la Roma, la terza contro la quinta. Le idee di gioco di Sarri contro l’esperienza di Mourinho.

I biancocelesti vantano 49 punti, i giallorossi 47. Due posizioni a dividerli, due come i punti che li separano. Per questo la sfida assume un valore ancora più importante. Non si tratta solo di “vincere”, ma anche di mettere i bastoni tra le ruote alla diretta rivale e allungare – o superare – sulla nemica di sempre.

Di seguito le probabili formazioni di Lazio-Roma, seppur con qualche possibile aggiustamento:

LAZIO (4-3-3): Provedel; Marusic, Casale, Romagnoli, Hysaj; Milinkovic, Cataldi, Luis Alberto; Pedro, Felipe Anderson, Zaccagni.

Allenatore: Maurizio Sarri.

ROMA (3-4-2-1): Rui Patricio; Mancini, Smalling, Ibanez; Zalewski, Cristante, Matic, Spinazzola; Dybala, Pellegrini; Abraham.

Allenatore: José Mourinho.

Due filosofie di pensiero – e di gioco – completamente opposte, come evidenziato dalle statistiche: la Lazio vanta la seconda miglior difesa (con 19 gol subiti) del campionato e uno dei migliori attacchi con 41 reti. La Roma invece ha subito 25 gol, realizzandone 35. Eppure il loro percorso, in questo momento, le vede abbastanza vicine.

I biancocelesti, esclusi dalla Conference League, devono rialzare la testa; i giallorossi, qualificati per i quarti di finale di Europa League, vogliono cavalcare l’onda dell’entusiasmo.

Il Derby di Roma verrà giocato Domenica 19 Marzo alle ore 18:00, terrendo dell’incontro lo Stadio Olimpico della medesima città. La partita Lazio-Roma sarà trasmessa su Sky e DAZN per i soli abbonati.