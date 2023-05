Manchester City, Guardiola dice la sua sull’Arsenal

In corsa ancora la Premier League, con il Manchester City di Guardiola che ha scavalcato l'Arsenal, dopo mesi combattuti.

La stagione 2022/23 ha regalato emozioni e spettacolo e molti campionati europei possono dirsi già chiusi, proprio come la Serie A con il Napoli padrone della classifica. In corsa invece ancora la Premier League, con il Manchester City di Guardiola che ha scavalcato l’Arsenal, dopo mesi combattuti.

Guardiola e le sue parole sull’Arsenal dopo la vittoria del Manchester City

All’inizio dell’anno Napoli e Arsenal sembravano essere le due favole di un calcio che, spesso, sorride ai ricchi. Serie A e Premier League vedevano un netto dominio di questi due club; gli azzurri sono riusciti a continuare, declassando chiunque, i Gunners si sono spenti poco alla volta, subendo la forza del Manchester City.

La sfida di ritorno ha visto i Citizens imporsi per 4-1, chiudendo la contesa: un braccio di ferro durato moltissimo, ma che sorride al club di Manchester. A parlarne anche Guardiola, fiero dei suoi, in corsa per il Triplete:

“Dopo sette anni senza, ha già ottenuto la qualificazione in Champions League. Hanno vinto il titolo più importante per il club, ovvero questo perché finanziariamente è importante, la competizione è prestigiosa. Sono tristi, ma sono abbastanza sicuro che debbano essere così felici perché hanno ottenuto un risultato incredibile”.

Secondo il tecnico spagnolo per l’Arsenal il vero traguardo è il ritorno in Champions League, obiettivo che mancava da ormai ben sette anni. I Gunners ci hanno creduto, dovendo però riaprire gli occhi e arrendersi alla realtà. Attualmente secondi a 78 punti, hanno solo un punto in meno rispetto al Manchester City (a quota 79), che conta però anche una gara da recuperare.

Spesso le sfavorite regalano piacevoli sorprese, ma la rosa del City si sta rivelando – giorno dopo giorno – ben collaudata, tanto da essere “favorita” anche alla vittoria della Champions League.

