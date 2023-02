Caso Cospito, manifestazioni anarchici a Roma sabato 4 febbraio e un altro presidio a Milano

Caso Cospito, manifestazioni di gruppi anarchici continuano sia a Roma sia a Milano. Nel pomeriggio di sabato 4 febbraio 2023, sono previsti ulteriori cortei per difendere le richieste dell’anarchico Alfredo Cospito.

Caso Cospito, manifestazioni anarchici a Roma sabato 4 febbraio

Continuano le manifestazioni dei gruppi anarchici tra le strade di Roma in difesa di Alfredo Cospito. Per sabato pomeriggio, 4 febbraio 2023, è stato organizzato un altro corto che partirà da piazza Vittorio Emanuele II e raggiungerà piazza di Porta San Giovanni sul percorso di via Emanuele Filiberto. La Questura di Roma ha disposto che entro le 8.00 di domattina vengano rimossi i veicoli da piazza Vittorio Emanuele II, via dello Statuto, via Carlo Alberto, via Napoleone III, via Mamiani, via Ricasoli, via La Marmora, via Principe Eugenio, via Conte Verde, via Foscolo, via Machiavelli, via Buonarroti e via Giacomo Leopardi, via Emanuele Filiberto, piazza di Porta San Giovanni. Dalle 13.00 invece scatteranno le deviazioni per le linee 5, 14, 16, 50, 51, 81, 85, 87, 105, 218, 360, 590, 649, 665, 792. Per esigenze di ordine pubblico, dalle 13.00 e fino a cessate esigenze, inoltre, saranno sospese le postazioni taxi in piazza Vittorio Emanuele II, piazza di Porta San Giovanni e in via Emanuele Filiberto.

Un altro presidio a Milano

A Milano una prima manifestazione è andata in scena con qualche problema di ordine pubblico nella serata di venerdì 3 febbraio. Un centinaio di persone si è trovato per manifestare in piazza Duca d’Aosta. Il corteo si è diretto verso la Centrale attorno alle 20.30 per la chiusura della manifestazione. Dalla testa del corteo, i manifestanti hanno lanciato alcuni fumogeni: uno di questi ha colpito un operatore della trasmissione televisiva “Fuori dal coro”, provocandogli una ferita alla fronte. Un altro presidio, rilanciato via social e non preavvisato alla Questura, è in programma questo pomeriggio alle 14.30 davanti all’ingresso del carcere di Opera.