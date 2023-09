Tu Si Que Vales ritorna su Canale 5: conduttori e giudici della nuova edizione

Tu Si Que Vales torna in prima serata da sabato 23 settembre 2023 con nuove puntate e volti nuovi tra giuria e conduttori.

Tu Si Que Vales ritorna con le nuove puntate su Canale 5 in prima serata il sabato. Tante novità tra la giuria e i conduttori con l’addio a soprattutto a Belen Rodriguez che è stata fatta fuori per ora dai programmi Mediaset.

Tu Si Que Vales ritorna su Canale 5

Tu Si Que Vales torna con la nuova edizione su Canale 5 in prima serata da sabato 23 settembre 2023. Le puntate, come sempre, possono essere seguite e recuperate in streaming su Mediaset Infinity. Tornano così le puntate che faranno compagnia il pubblico del sabato sera con tante novità tra i conduttori e la giuria.

Conduttori e giudici della nuova edizione

Tra i conduttori sono confermati Maria De Filippi, Rudy Zerbi, Gerry Scotti e la novità Luciana Littizzetto. Novità assoluta alla conduzione con gli ingressi di Alessio Sakara, Giulia Stabile e Martin Castrogiovanni. Poi, ci sarà Sabrina Ferilli nel ruolo di Presidentessa della giuria popolare, mentre il secondo è Giovannino. Gerry Scotti, invece, si cimenterà anche in un “campionato parallelo” con la sua Scuderia Scotti, un’agenzia di sua proprietà.

Un’altra novità sarà la clessidra che i i giudici potranno utilizzare per permettere ai concorrenti di avere una seconda possibilità ed esibirsi nuovamente entro la fine della puntata. Questo avviene quando un giudice in particolare crede nel concorrente a differenza degli altri.

