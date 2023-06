Taylor Swift in Italia nel 2024: quando, dove e come prendere i biglietti

Taylor Swift sarà anche in Italia nel suo tour europeo del 2024. Ecco dove e come si possono acquistare i biglietti.

Taylor Swift ha annunciato nuove date in Europa del suo tour nel 2024 e in particolare una tappa sarà anche in Italia. Dopo l’annuncio è partita immediatamente la corsa ad acquistare il biglietto per non perdersi l’atteso evento.

Taylor Swift in Italia nel 2024: quando e dove

Taylor Swift ha annunciato nuove date in Europa per il suo tour del 2024. The Eras Tour europeo inizierà il 9 maggio 2024 a Parigi e si concluderà il 17 agosto 2024 a Londra. In programma anche un concerto in Italia, con la data del 13 luglio 2024 allo Stadio San Siro di Milano. Ecco tutte le date e tappe:

Maggio 9, 2024 PARIS LA DÉFENSE ARENA Paris, France

Maggio 10, 2024 PARIS LA DÉFENSE ARENA Paris, France

Maggio 17, 2024 FRIENDS ARENA Stockholm, Sweden

Maggio 24, 2024 ESTÁDIO DA LUZ Lisbon, Portugal

Maggio 30, 2024 ESTADIO SANTIAGO BERNABÉU Madrid, Spain

Giugno 2, 2024 GROUPAMA STADIUM Lyon, France

Giugno 8, 2024 BT MURRAYFIELD STADIUM Edinburgh, United Kingdom

Giugno 14, 2024 ANFIELD STADIUM Liverpool, United Kingdom

Giugno 15, 2024 ANFIELD STADIUM Liverpool, United Kingdom

Giugno 18, 2024 PRINCIPALITY STADIUM Cardiff, United Kingdom

Giugno 21, 2024 WEMBLEY STADIUM London, United Kingdom

Giugno 22, 2024 WEMBLEY STADIUM London, United Kingdom

Giugno 28, 2024 AVIVA STADIUM Dublin, Ireland

Giugno 29, 2024 AVIVA STADIUM Dublin, Ireland

Luglio 6, 2024 JOHAN CRUIJFF ARENA Amsterdam, Netherlands

Luglio 9, 2024 STADION LETZIGRUND ZÜRICH Zürich, Switzerland

Luglio 13, 2024 SAN SIRO STADIUM Milan, Italy

Luglio 18, 2024 VELTINS-ARENA Gelsenkirchen, Germany

Luglio 23, 2024 VOLKSPARKSTADION Hamburg, Germany

Luglio 27, 2024 OLYMPIASTADION Munich, Germany

Agosto 2, 2024 PGE NARODOWY Warsaw, Poland

Agosto 9, 2024 ERNST-HAPPEL-STADION Vienna, Austria

Agosto 16, 2024 WEMBLEY STADIUM London, United Kingdom

Agosto 17, 2024 WEMBLEY STADIUM London, United Kingdom

Come prendere i biglietti

Tutti quelli intenzionati all’acquisto del biglietto dovranno registrarsi su Taylor Swift | The Eras Tour prima della messa in vendita. I fan possono registrarsi sulla pagina ufficiale di registrazione dei biglietti di ogni città fino a giovedì 22 giugno alle 23.59 (ora locale) nel Regno Unito e venerdì 23 giugno alle 23.59 (ora locale) in Irlanda e in Europa. I fan registrati riceveranno un codice univoco e avranno la possibilità di accedere per primi all’acquisto dei biglietti in ogni città nelle date e negli orari di vendita specificati.