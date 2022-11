Chiara, film con Margherita Mazzucco e Luigi Lo Cascio: trama, uscita cast e trailer

Chiara, film: è stato pubblicato il trailer che anticipa come sempre l’uscita al Cinema della storia di una Santa. Nei panni della protagonista c’è Margherita Mazzucco, apprezzata su piccolo schermo ne L’Amica Geniale.

Chiara, film: trama ed uscita

Chiara è un film di Susanna Nicchiarelli. Presentato a Venezia 79, esce al Cinema il 7 dicembre 2022. Al centro della trama ci sono le vicende che riguardano la vita di colei che poi diventerà Santa Chiara.

Ecco, di seguito, la sinossi ufficiale: “Assisi, 1211. Chiara ha diciotto anni, e una notte scappa dalla casa paterna per raggiungere il suo amico Francesco. Da quel momento la sua vita cambia per sempre. Non si piegherà alla violenza dei famigliari, e si opporrà persino al Papa: lotterà con tutto il suo carisma per sé e per le donne che si uniranno a lei, per vedere realizzato il suo sogno di libertà.

La storia di una santa. La storia di una ragazza e della sua rivoluzione”.

Chiara, film: cast

Il cast vede Chiara Mazzucco nei panni della protagonista e la sua è considerata una grande interpretazione. Il resto degli attori del film è composto da Andrea Carpenzano, Luigi Lo Cascio, Carlotta Natoli, Paola Tiziana Cruciani, Flaminia Mancin, Valentino Campitelli e Paolo Briguglia.

Il trailer

Il film è una produzione Vivo film con Rai Cinema e Tarantula, con il sostegno di Eurimages, MIC – Direzione Generale Cinema e Audiovisivo, Regione Lazio, con la partecipazione di Wallimage, con il supporto di Tax Shelter du Gouvernement Fédéral Belge – Casa Kafka Pictures Belfius.

Distribuzione italiana 01 Distribution. Vendite internazionali The Match Factory. Ecco il trailer che mostra le prime immagini del film in anteprima:

