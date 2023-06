Paolo Brosio, chi è: vita privata, dove vive, mamma, fidanzata e Medjugorje

Paolo Brosio è stato per anni un giornalista e negli ultimi tempi partecipa a programmi televisivi. Il suo nome e la sua vita sono molto legati al luogo di culto di Medjugorje. Nel 2020 ha partecipato come concorrente al Grande Fratello Vip.

Paolo Brosio, chi è: vita privata e dove vive

Paolo Brosio è nato ad Asti il 27 settembre 1956. La sua carriera è iniziata come giornalista grazie a Emilio Fede, direttore del tg4. Nel 1975 diventa collaboratore e pubblicista al quotidiano La Nazione di Firenze. Rimane alla testata fiorentina per otto anni. Inoltre dirige l’ufficio stampa della squadra di Serie A Pisa Calcio. Brosio ancora oggi vive in Piemonte nella sua città di origine. Negli anni 80′ si è laureato in Giurisprudenza. Nel 1990 inizia a lavorare in televisione: è inviato speciale a Studio Aperto, su Italia 1. Verso la fine degli anni ’90 Paolo Brosio passa alla RAI e nel 1997 diventa ospite a Quelli che il calcio di Fabio Fazio. A “Domenica in” ha il ruolo di co-conduttore nel 2000 e nel 2001; per “Italia che vai” è conduttore nel 2001 e nel 2002; per “Linea verde” è conduttore dal 2002 al 2006. Nel 2006 è inviato nel reality show “L’isola dei famosi 4”, su Rai 2. Partecipa all’episodio della sit-com di Italia 1 “Belli dentro” (2008) andato in onda nel 2012. Nel 2008 è inviato nel programma Stranamore, condotto da Emanuela Folliero su Retequattro. È stato telecronista tifoso delle partite della Juventus trasmesse da Mediaset Premium fino al 2009.

La sua carriera si è divisa tra addetto stampa, giornalista della carta per poi negli ultimi anni partecipare anche a programmi televisivi come concorrente nel 2020 del Grande Fratello Vip, condotto da Alfonso Signorini.

Paolo Brosio: mamma e fidanzata

Anna Marcacci Brosio è morta all’età di 102 anni nell’aprile del 2023 e aveva acquisito notorietà partecipando, al fianco del figlio, al programma ‘Quelli che il calcio’ su Rai2 e registrando con lui spot pubblicitari. Brosio è stato sposato due volte, l’ultimo con la modella cubana Gretel Coello. La prima moglie è stata Serenella Corigliano dalla quale poi ha divorziato ottenendo anche l’annullamento del matrimonio religioso. Poi, ha fatto molto chiacchierare il recente fidanzamento, finito dopo qualche mese, con Marialaura De Vitis, più giovane di lui di 42 anni.

Il rapporto con Medjugorje

Brosio ha un rapporto speciale con il luogo di culto di Medjugorje e pubblicato ben sette libri sull’argomento. La scoperta della fede avviene dopo la morte del padre e a detta sua ha iniziato a sentire una voce durante un’orgia nella sua casa piemontese.