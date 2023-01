Sci, Sofia Goggia trionfa ancora una volta in coppa del Mondo nella discesa libera. Con questa vittoria a Cortina d’Ampezzo ha conquistato il successo n.21 in carriera. Un successo arrivato nonostante gli infortuni che hanno caratterizzato la carriera degli Sofia negli ultimi tempi.

Sci, Sofia Goggia trionfa in coppa del Mondo nella discesa libera

Sofia Goggia trionfa in coppa del Mondo nella discesa libera a Cortina D’Ampezzo, e con questa vittoria torna di nuovo a fianco di Federica Brignone ex aequo come azzurre più vincenti di sempre in coppa del mondo. Al secondo posto abbiamo la slovena Ilka Stuhec in 1.33.60 e terza la tedesca Kira Weidle.

Sofia ha tronfato nella pista Olympia delle Tofane, la pista su cui l’anno scorso si era seriamente infortunata alla vigilia delle Olimpiadi.

Le altre azzurre in classifica

Per quanto riguarda le azzurre che hanno partecipato alla discesa libera, è bene anche segnalare per l’Italia che c’è soprattutto Elena Curtoni 8/a posizione, e prontissima per il superG di domenica, la sua gara. Poi in classifica anche le azzurre Laura Pirovano, dodicesima in 1.34.48, Nicol Delago e Federica Brignone (dopo una serie di piccoli errori) diciottesime ex aequo in 1.34.59, Nadia Delago ventottesima in 1.34.94. Domani a Cortina prevista ancora una discesa.